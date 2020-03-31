ألمانيا تعلن أرقامها.. 128 وفاة و4615 إصابة بكورونا في يوم واحد

إجمالي الوفيات ارتفع لـ583 حالة ورقم الإصابات قفز إلى 61913

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم، عن تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 583 حالة.

وكشفت عن تسجيل 4615 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 61913 حالة إصابة.

وحذّر متحدث باسم الحكومة الألمانية، من أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة؛ لدرجة تجعل مِن غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وسجلت ألمانيا ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حصلة يومية مرتفعة تجعل البلاد، ضمن أعلى دول العالم إصابة بين سكانها؛ وفق ما ذكرته شبكة دويتش فيله.

وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألف شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم.

وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.