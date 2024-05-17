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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

جندي سوداني يقتل مواطنين كسرا حظر "كورونا"

"الحسن" دعا إلى الالتزام بالإجراءات

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الأحد)، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما، عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في الخرطوم.

وبين الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان نقلته "فرانس 24"، أن عربة تكتك مسرعة عبرت دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالعربة.

وأضاف أنه جرى نقل مصابَين إلى المستشفى لكن فاضت روحهما.

وأوضح "الحسن" أن الحادثة وقعت في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلق النار الذي جرى التحفظ عليه، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس (آذار) حتى أمس 2289 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

القوات المسلحة السودانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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جندي سوداني يقتل مواطنين كسرا حظر "كورونا"
سبق

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الأحد)، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما، عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في الخرطوم.

وبين الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان نقلته "فرانس 24"، أن عربة تكتك مسرعة عبرت دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالعربة.

وأضاف أنه جرى نقل مصابَين إلى المستشفى لكن فاضت روحهما.

وأوضح "الحسن" أن الحادثة وقعت في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلق النار الذي جرى التحفظ عليه، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس (آذار) حتى أمس 2289 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:58 PM

جندي سوداني يقتل مواطنين كسرا حظر "كورونا"

"الحسن" دعا إلى الالتزام بالإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الأحد)، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما، عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" في الخرطوم.

وبين الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان نقلته "فرانس 24"، أن عربة تكتك مسرعة عبرت دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالعربة.

وأضاف أنه جرى نقل مصابَين إلى المستشفى لكن فاضت روحهما.

وأوضح "الحسن" أن الحادثة وقعت في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلق النار الذي جرى التحفظ عليه، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس (آذار) حتى أمس 2289 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

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