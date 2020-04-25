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روسيا .. إصابة 8 طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا

قالت: لا يعانون من أي أعراض للمرض وتم عزلهم وحالتهم مستقرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو.

ووفق روسيا اليوم أكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، وأضافت أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا .. إصابة 8 طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو.

ووفق روسيا اليوم أكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، وأضافت أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:53 PM

روسيا .. إصابة 8 طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا

قالت: لا يعانون من أي أعراض للمرض وتم عزلهم وحالتهم مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو.

ووفق روسيا اليوم أكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، وأضافت أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري.

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