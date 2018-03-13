أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلام
أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
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"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-12
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:58 PM
"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلام
أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
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