النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلام

أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلام
سبق

أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:58 PM

"البياهي" مديرًا لمكتب وزير الإعلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
256

أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم قرارًا بتكليف أحمد بن سعيد البياهي مديرًا عامًا لمكتبه ويمنح الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,390
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,422

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة