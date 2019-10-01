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صاعقة رعدية تضرب محطة كهرباء الصواملة بالليث وتقطع التيار لساعات

المحافظة شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وسالت إثرها الأودية

ضربت صاعقة رعدية محطة كهرباء الصواملة شرقي محافظة الليث؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة لساعات، قبل أن يعود التيار قبل قليل إلى أجزاء من تلك القرى.

وتفصيلاً، كانت أجزاء عدة من محافظة الليث قد شهدت أمطارًا بين متوسطة وغزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات، إلى جانب عزل العديد من قرى شرق المحافظة، فيما لا تزال السيول تواصل جريانها.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة ضربت محطة الصواملة شرقي محافظة الليث أثناء الأمطار التي هطلت عصر اليوم؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة.

وأشارت المعلومات إلى أن الصاعقة ضربت أحد المولدات في المحطة، وعاد التيار الكهربائي قبل قليل إلى أجزاء من شرق الليث، بينما لا يزال العمل قائمًا على إعادة التيار لباقي القرى والهجر التي تشهد ظلامًا دامسًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتضم المحطة المغذية لقرى شرق المحافظة عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية الاحتياطية التي تعمل على تفادي مثل هذه الانقطاعات.

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صاعقة رعدية تضرب محطة كهرباء الصواملة بالليث وتقطع التيار لساعات
سبق

ضربت صاعقة رعدية محطة كهرباء الصواملة شرقي محافظة الليث؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة لساعات، قبل أن يعود التيار قبل قليل إلى أجزاء من تلك القرى.

وتفصيلاً، كانت أجزاء عدة من محافظة الليث قد شهدت أمطارًا بين متوسطة وغزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات، إلى جانب عزل العديد من قرى شرق المحافظة، فيما لا تزال السيول تواصل جريانها.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة ضربت محطة الصواملة شرقي محافظة الليث أثناء الأمطار التي هطلت عصر اليوم؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة.

وأشارت المعلومات إلى أن الصاعقة ضربت أحد المولدات في المحطة، وعاد التيار الكهربائي قبل قليل إلى أجزاء من شرق الليث، بينما لا يزال العمل قائمًا على إعادة التيار لباقي القرى والهجر التي تشهد ظلامًا دامسًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتضم المحطة المغذية لقرى شرق المحافظة عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية الاحتياطية التي تعمل على تفادي مثل هذه الانقطاعات.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:04 PM

صاعقة رعدية تضرب محطة كهرباء الصواملة بالليث وتقطع التيار لساعات

المحافظة شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وسالت إثرها الأودية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,139

ضربت صاعقة رعدية محطة كهرباء الصواملة شرقي محافظة الليث؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة لساعات، قبل أن يعود التيار قبل قليل إلى أجزاء من تلك القرى.

وتفصيلاً، كانت أجزاء عدة من محافظة الليث قد شهدت أمطارًا بين متوسطة وغزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات، إلى جانب عزل العديد من قرى شرق المحافظة، فيما لا تزال السيول تواصل جريانها.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة ضربت محطة الصواملة شرقي محافظة الليث أثناء الأمطار التي هطلت عصر اليوم؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة.

وأشارت المعلومات إلى أن الصاعقة ضربت أحد المولدات في المحطة، وعاد التيار الكهربائي قبل قليل إلى أجزاء من شرق الليث، بينما لا يزال العمل قائمًا على إعادة التيار لباقي القرى والهجر التي تشهد ظلامًا دامسًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتضم المحطة المغذية لقرى شرق المحافظة عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية الاحتياطية التي تعمل على تفادي مثل هذه الانقطاعات.

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