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من داخل مول بالرياض.. "الصحة" تشجع على الرضاعة الطبيعية

فعالية تضمنت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن دورها للأم والطفل

نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.
وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.
وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .
يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من داخل مول بالرياض.. "الصحة" تشجع على الرضاعة الطبيعية
سبق

نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.
وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.
وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .
يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:29 PM

من داخل مول بالرياض.. "الصحة" تشجع على الرضاعة الطبيعية

فعالية تضمنت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن دورها للأم والطفل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,012

نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.
وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.
وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .
يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة.

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