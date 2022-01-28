"التمييز" البحرينية تؤيد مؤبد أمين "الوفاق" .. سلَّم أسراراً دفاعية لقطر

حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه عقب ثبوت إدانته بالتخابر مع الدوحة

أيّدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم علي سلمان؛ بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر.

وأوضحت صحيفة "الأيام" المحلية: "رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من علي سلمان؛ أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، وحضر المتهم الجلسة بينما لم يطعن المتهمون حسن سلطان؛ وعلي الأسود؛ لصدور الحكم غيابياً ضدّهما".

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

واتهم سلمان؛ واثنان من مساعديه، بتهمة "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء أسرار دفاعية وتسليمها".

وجاء قرار المحكمة بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر في الرابع نوفمبر الماضي، وقضى بالسجن المؤبد على سلمان؛ إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".