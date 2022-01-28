النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التمييز" البحرينية تؤيد مؤبد أمين "الوفاق" .. سلَّم أسراراً دفاعية لقطر

حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه عقب ثبوت إدانته بالتخابر مع الدوحة

أيّدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم علي سلمان؛ بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر.

وأوضحت صحيفة "الأيام" المحلية: "رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من علي سلمان؛ أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، وحضر المتهم الجلسة بينما لم يطعن المتهمون حسن سلطان؛ وعلي الأسود؛ لصدور الحكم غيابياً ضدّهما".

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

واتهم سلمان؛ واثنان من مساعديه، بتهمة "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء أسرار دفاعية وتسليمها".

وجاء قرار المحكمة بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر في الرابع نوفمبر الماضي، وقضى بالسجن المؤبد على سلمان؛ إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التمييز" البحرينية تؤيد مؤبد أمين "الوفاق" .. سلَّم أسراراً دفاعية لقطر
سبق

أيّدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم علي سلمان؛ بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر.

وأوضحت صحيفة "الأيام" المحلية: "رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من علي سلمان؛ أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، وحضر المتهم الجلسة بينما لم يطعن المتهمون حسن سلطان؛ وعلي الأسود؛ لصدور الحكم غيابياً ضدّهما".

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

واتهم سلمان؛ واثنان من مساعديه، بتهمة "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء أسرار دفاعية وتسليمها".

وجاء قرار المحكمة بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر في الرابع نوفمبر الماضي، وقضى بالسجن المؤبد على سلمان؛ إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:11 AM

"التمييز" البحرينية تؤيد مؤبد أمين "الوفاق" .. سلَّم أسراراً دفاعية لقطر

حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه عقب ثبوت إدانته بالتخابر مع الدوحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,625

أيّدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم علي سلمان؛ بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر.

وأوضحت صحيفة "الأيام" المحلية: "رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من علي سلمان؛ أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، وحضر المتهم الجلسة بينما لم يطعن المتهمون حسن سلطان؛ وعلي الأسود؛ لصدور الحكم غيابياً ضدّهما".

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

واتهم سلمان؛ واثنان من مساعديه، بتهمة "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء أسرار دفاعية وتسليمها".

وجاء قرار المحكمة بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر في الرابع نوفمبر الماضي، وقضى بالسجن المؤبد على سلمان؛ إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,952
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,658

كاريكاتير

حقوق الغفران

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة