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رئيس تحرير "اندبندنت عربية": لن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة

لأحمري لـ “سبق": طموحنا أن نكون أمنية لكل صحافي

أكد رئيس موقع "انبدندنت عربية" عضوان الأحمري أن الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات وبحث عما وراء الخبر، مشيراً إلى أنهم لن يكونوا وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة.

وقال "الأحمري" لـ"سبق": الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات، وبحثا لما وراء الخبر ولن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة، لا سيما في البداية، طموحنا بعد عام من الآن أن يصبح الموقع أمنية لكل صحافي عربي أن يلتحق به".

واختتم: “المشروع ضمن ٤ لغات أخرى وهي: الأوردو والتركية والفارسية، واليوم انطلقت النسخة العربية للانبدندنت تحت مسمى "انبدندنت عربية"، وسيشمل الموقع ترجمات من الصحيفة البريطانية إلى جانب عمل تحريري يومي وأخبار وتحقيقات وتقارير وحوارات خاصة عبر مكاتبنا ومراسلينا في أنحاء العالم".

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت اليوم عن إطلاق موقع "إندبندنت عربية" Indepndentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع "الإندبندنت" باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وأعلنت المجموعة عن تعيين الصحافي والإعلامي المعروف عضوان الأحمري رئيساً لتحرير "إندبندنت عربية"؛ حيث يضم الموقع خبرات متنوعة وأسماء صحافية كبرى في العالم العربي.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت أواسط العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة "اندبندنت" البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس تحرير "اندبندنت عربية": لن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة
سبق

أكد رئيس موقع "انبدندنت عربية" عضوان الأحمري أن الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات وبحث عما وراء الخبر، مشيراً إلى أنهم لن يكونوا وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة.

وقال "الأحمري" لـ"سبق": الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات، وبحثا لما وراء الخبر ولن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة، لا سيما في البداية، طموحنا بعد عام من الآن أن يصبح الموقع أمنية لكل صحافي عربي أن يلتحق به".

واختتم: “المشروع ضمن ٤ لغات أخرى وهي: الأوردو والتركية والفارسية، واليوم انطلقت النسخة العربية للانبدندنت تحت مسمى "انبدندنت عربية"، وسيشمل الموقع ترجمات من الصحيفة البريطانية إلى جانب عمل تحريري يومي وأخبار وتحقيقات وتقارير وحوارات خاصة عبر مكاتبنا ومراسلينا في أنحاء العالم".

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت اليوم عن إطلاق موقع "إندبندنت عربية" Indepndentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع "الإندبندنت" باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وأعلنت المجموعة عن تعيين الصحافي والإعلامي المعروف عضوان الأحمري رئيساً لتحرير "إندبندنت عربية"؛ حيث يضم الموقع خبرات متنوعة وأسماء صحافية كبرى في العالم العربي.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت أواسط العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة "اندبندنت" البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:11 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:33 PM

رئيس تحرير "اندبندنت عربية": لن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة

لأحمري لـ “سبق": طموحنا أن نكون أمنية لكل صحافي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
1,478

أكد رئيس موقع "انبدندنت عربية" عضوان الأحمري أن الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات وبحث عما وراء الخبر، مشيراً إلى أنهم لن يكونوا وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة.

وقال "الأحمري" لـ"سبق": الموقع سيقدم تحقيقات صحافية ومطولات، وبحثا لما وراء الخبر ولن نكون وجهة لمن يبحث عن الأخبار العاجلة، لا سيما في البداية، طموحنا بعد عام من الآن أن يصبح الموقع أمنية لكل صحافي عربي أن يلتحق به".

واختتم: “المشروع ضمن ٤ لغات أخرى وهي: الأوردو والتركية والفارسية، واليوم انطلقت النسخة العربية للانبدندنت تحت مسمى "انبدندنت عربية"، وسيشمل الموقع ترجمات من الصحيفة البريطانية إلى جانب عمل تحريري يومي وأخبار وتحقيقات وتقارير وحوارات خاصة عبر مكاتبنا ومراسلينا في أنحاء العالم".

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت اليوم عن إطلاق موقع "إندبندنت عربية" Indepndentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع "الإندبندنت" باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وأعلنت المجموعة عن تعيين الصحافي والإعلامي المعروف عضوان الأحمري رئيساً لتحرير "إندبندنت عربية"؛ حيث يضم الموقع خبرات متنوعة وأسماء صحافية كبرى في العالم العربي.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت أواسط العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة "اندبندنت" البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

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