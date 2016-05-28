أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفاء

مثمنًا تعاونهم وناقش سبل توفير الخدمات

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم، محافظة فيفاء.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بعدد من مشايخ وأهالي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة فيفا، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات الأهالي، وناقش معهم سبل توفير الخدمات والمشروعات الخدمية في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها.

ووجه بمتابعة ما يتم بشأن تلك الطلبات والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وثمّن الأمير محمد بن ناصر دور المواطنين في التعاون مع الإدارات كافة لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح، ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.