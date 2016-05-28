النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفاء

مثمنًا تعاونهم وناقش سبل توفير الخدمات

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم، محافظة فيفاء.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بعدد من مشايخ وأهالي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة فيفا، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات الأهالي، وناقش معهم سبل توفير الخدمات والمشروعات الخدمية في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها.

ووجه بمتابعة ما يتم بشأن تلك الطلبات والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وثمّن الأمير محمد بن ناصر دور المواطنين في التعاون مع الإدارات كافة لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح، ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفاء
سبق

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم، محافظة فيفاء.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بعدد من مشايخ وأهالي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة فيفا، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات الأهالي، وناقش معهم سبل توفير الخدمات والمشروعات الخدمية في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها.

ووجه بمتابعة ما يتم بشأن تلك الطلبات والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وثمّن الأمير محمد بن ناصر دور المواطنين في التعاون مع الإدارات كافة لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح، ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:44 PM

أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفاء

مثمنًا تعاونهم وناقش سبل توفير الخدمات

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
0
2,795

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم، محافظة فيفاء.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بعدد من مشايخ وأهالي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة فيفا، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات الأهالي، وناقش معهم سبل توفير الخدمات والمشروعات الخدمية في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها.

ووجه بمتابعة ما يتم بشأن تلك الطلبات والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وثمّن الأمير محمد بن ناصر دور المواطنين في التعاون مع الإدارات كافة لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح، ومحافظ فيفا المهندس صالح بن علي القحطاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,752
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة