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ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك"

انتابه حزن شديد أثناء تشييع الجنازة

اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

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ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك"
سبق

اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:47 PM

ألقى بنفسه من فوق عمارة.. مصري ينتحر حزنًا على "مبارك"

انتابه حزن شديد أثناء تشييع الجنازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,559

اختار شاب مصري بمحض إرادته الانتحار، وألقى بنفسه من فوق عمارة اليوم (الأربعاء) حزنًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام مصرية أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة "مبارك"، وشاهد بعض مشاهدها، وتأثر للغاية، وانتابه حزن شديد؛ فصعد إلى عقار مجاور للمقهى، وألقى بنفسه؛ فتُوفي في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبيَّن من الفحص أن المنتحر يُدعى أحمد الضبيلي، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

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