النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136

تتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا

أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".

منطقة المرفقات

هولندا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136
سبق

أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".

منطقة المرفقات

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:29 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:33 PM

إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136

تتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
691

أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".

منطقة المرفقات

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,021
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,903
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,285

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة