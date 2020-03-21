إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136
تتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا
أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".
منطقة المرفقات
هولندا
فيروس كورونا الجديد
إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-21
أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".
منطقة المرفقات
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:29 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:33 PM
إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136
تتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا
أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".
منطقة المرفقات