إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 3631.. والوفيات تقفز لـ136

تتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا

أعلنت سلطات الصحة الهولندية اليوم (السبت)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا قفز إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عامًا، وفقاً لـ"لـ"رويترز".".

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