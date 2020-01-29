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دوريات أمن بيشة تحبط تهريب 56 كجم "حشيش"

مواطن في العقد الثالث حاول تهريبها إلى الرياض

نجح أفراد دوريات الأمن في بيشة، صباح اليوم، في الإطاحة بمواطن على طريق بيشة– الرياض، عندما كان يحاول تهريب نحو 56 كجم "حشيش" لمنطقة الرياض.

وقالت مصادر "سبق": دوريات الأمن بمحافظة بيشة أحبطت اليوم تهريب 56 كجم "حشيش" كانت في طريقها لمنطقة الرياض، حيث استوقفت مركبة يقودها مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر على طريق بيشة الرين، وبتفتيشها عُثِر بداخلها على الممنوعات.

وأكدت المصادر أنه تم تسليم المضبوطات والمهرب وسيارته للجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم حياله.

دوريات الأمن بيشة تهريب حشيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات أمن بيشة تحبط تهريب 56 كجم "حشيش"
سبق

نجح أفراد دوريات الأمن في بيشة، صباح اليوم، في الإطاحة بمواطن على طريق بيشة– الرياض، عندما كان يحاول تهريب نحو 56 كجم "حشيش" لمنطقة الرياض.

وقالت مصادر "سبق": دوريات الأمن بمحافظة بيشة أحبطت اليوم تهريب 56 كجم "حشيش" كانت في طريقها لمنطقة الرياض، حيث استوقفت مركبة يقودها مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر على طريق بيشة الرين، وبتفتيشها عُثِر بداخلها على الممنوعات.

وأكدت المصادر أنه تم تسليم المضبوطات والمهرب وسيارته للجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم حياله.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:31 PM

دوريات أمن بيشة تحبط تهريب 56 كجم "حشيش"

مواطن في العقد الثالث حاول تهريبها إلى الرياض

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
4
1,566

نجح أفراد دوريات الأمن في بيشة، صباح اليوم، في الإطاحة بمواطن على طريق بيشة– الرياض، عندما كان يحاول تهريب نحو 56 كجم "حشيش" لمنطقة الرياض.

وقالت مصادر "سبق": دوريات الأمن بمحافظة بيشة أحبطت اليوم تهريب 56 كجم "حشيش" كانت في طريقها لمنطقة الرياض، حيث استوقفت مركبة يقودها مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر على طريق بيشة الرين، وبتفتيشها عُثِر بداخلها على الممنوعات.

وأكدت المصادر أنه تم تسليم المضبوطات والمهرب وسيارته للجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم حياله.

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