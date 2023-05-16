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المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني يختتم فعالياته بمشاركة 3 آلاف مشترك ومتابع

أُقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اختتمت ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس، فعاليات المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني، الذي أقامته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك _ تويتر"، في اليوم الثالث والأخير من برامج المخيم الكشفي.

وبدأت الفعاليات بالنشيد الوطني السعودي، تلاه آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم بدأت البرامج المقررة لهذا اليوم، حيث بدأت الفعالية الأولى "عرض المشاريع" التي قدمتها الرهوط الثلاثة المشاركة.


وعقب ذلك قدم الدكتور زهير حسين غنيم، في برنامج "تجارب الكشاف المسلم"

والذي تطرق فيه للاتحاد العالمي للكشاف المسلم وبرامجه ومناشطة، ووجه رسائل تربوية خاصة للكشافة والجوالة من واقع خبره وتجارب.

ووجه المستشار عبدالعزيز الحسين، خلال كلمة له الشكر للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذه الفعالية الكشفية، وأيضاً جمعية الكشافة والقيادات الشبابية على ما قاموا به من جهود، وبعد ذلك بدأت فقرة "فنون العقد والربطات" للقائد الكشفي غازي الراشدي، وشرح بتطبيق عملي.

فيما قدم القائد الكشفي فهد الضويحي، في جلسته مهارات التحفيز، كما ألقى المشرف العام على المخيم، القائد الكشفي علي العلي، كلمة أثنى فيها على جهود القيادات الشبابية وما قدمَوه من جهود في فعاليات المخيم طوال أيامه الثلاثة.

وأعقب ذلك الحفل الختامي لفعاليات المخيم الكشفي والذي استمر ثلاثة أيام، برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

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المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني يختتم فعالياته بمشاركة 3 آلاف مشترك ومتابع
سبق

اختتمت ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس، فعاليات المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني، الذي أقامته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك _ تويتر"، في اليوم الثالث والأخير من برامج المخيم الكشفي.

وبدأت الفعاليات بالنشيد الوطني السعودي، تلاه آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم بدأت البرامج المقررة لهذا اليوم، حيث بدأت الفعالية الأولى "عرض المشاريع" التي قدمتها الرهوط الثلاثة المشاركة.


وعقب ذلك قدم الدكتور زهير حسين غنيم، في برنامج "تجارب الكشاف المسلم"

والذي تطرق فيه للاتحاد العالمي للكشاف المسلم وبرامجه ومناشطة، ووجه رسائل تربوية خاصة للكشافة والجوالة من واقع خبره وتجارب.

ووجه المستشار عبدالعزيز الحسين، خلال كلمة له الشكر للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذه الفعالية الكشفية، وأيضاً جمعية الكشافة والقيادات الشبابية على ما قاموا به من جهود، وبعد ذلك بدأت فقرة "فنون العقد والربطات" للقائد الكشفي غازي الراشدي، وشرح بتطبيق عملي.

فيما قدم القائد الكشفي فهد الضويحي، في جلسته مهارات التحفيز، كما ألقى المشرف العام على المخيم، القائد الكشفي علي العلي، كلمة أثنى فيها على جهود القيادات الشبابية وما قدمَوه من جهود في فعاليات المخيم طوال أيامه الثلاثة.

وأعقب ذلك الحفل الختامي لفعاليات المخيم الكشفي والذي استمر ثلاثة أيام، برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
11:13 PM

المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني يختتم فعالياته بمشاركة 3 آلاف مشترك ومتابع

أُقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت ديوانية آل حسين التاريخية، مساء أمس، فعاليات المخيم الكشفي الوطني الإلكتروني، الذي أقامته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك _ تويتر"، في اليوم الثالث والأخير من برامج المخيم الكشفي.

وبدأت الفعاليات بالنشيد الوطني السعودي، تلاه آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم بدأت البرامج المقررة لهذا اليوم، حيث بدأت الفعالية الأولى "عرض المشاريع" التي قدمتها الرهوط الثلاثة المشاركة.


وعقب ذلك قدم الدكتور زهير حسين غنيم، في برنامج "تجارب الكشاف المسلم"

والذي تطرق فيه للاتحاد العالمي للكشاف المسلم وبرامجه ومناشطة، ووجه رسائل تربوية خاصة للكشافة والجوالة من واقع خبره وتجارب.

ووجه المستشار عبدالعزيز الحسين، خلال كلمة له الشكر للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذه الفعالية الكشفية، وأيضاً جمعية الكشافة والقيادات الشبابية على ما قاموا به من جهود، وبعد ذلك بدأت فقرة "فنون العقد والربطات" للقائد الكشفي غازي الراشدي، وشرح بتطبيق عملي.

فيما قدم القائد الكشفي فهد الضويحي، في جلسته مهارات التحفيز، كما ألقى المشرف العام على المخيم، القائد الكشفي علي العلي، كلمة أثنى فيها على جهود القيادات الشبابية وما قدمَوه من جهود في فعاليات المخيم طوال أيامه الثلاثة.

وأعقب ذلك الحفل الختامي لفعاليات المخيم الكشفي والذي استمر ثلاثة أيام، برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

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