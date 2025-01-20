نادي الحي برفحاء يختتم فعاليات منتصف العام الدراسي

اشتملت على برامج متنوعة لاستثمار أوقات الطلاب

اختتمت مساء أمس، فعاليات منتصف العام الدراسي التي نظمها نادي الحي بمتوسطة عبادة بن الصامت بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء خالد ناجي الشمري ومشرف النادي المتابع نهاب قاسم الشمري وقادة أندية الحي بالمحافظة.

وقال قائد نادي الحي منور الشيحي إن الفعاليات شملت عدة برامج رياضية وثقافية واجتماعية وتهدف إلى أهمية استثمار إجازة منتصف العام الدراسي بما يعود على مرتادي النادي بالنفع والفائدة.