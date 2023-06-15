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"البريد السعودي" يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالبة وطالب

ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة

أنجزت مؤسسة البريد السعودي توصيل وثائق التخرج الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في منازلهم، ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة سعودية حرصاً من "البريد السعودي" على خدمة المجتمع وإسهاماً في تطبيق الإجراءات والاحترازات المتخذة من مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التي تقودها وزارة الصحة لمكافحة الجائحة .
ويعمل البريد وفق الاتفاقية المبرمة مع جامعات "الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجوف، وجدة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، وجازان، والطائف، والملك خالد، والجامعة الإلكترونية" على تقديم الخدمة لجميع طلابها من الجنسين والانتفاع من الخدمات البريدية في مدن ومحافظات المملكة في إطار التوسع المستمر للخدمات البريدية واللوجستية التي جعلت من "البريد السعودي" المشغل الوطني الأول والأكثر تأثيراً في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط .
يذكر أن "البريد السعودي" قام خلال الفترة الماضية بتوزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريد جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى منازل العملاء وعناوينهم الوطنية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريد السعودي" يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالبة وطالب
سبق

أنجزت مؤسسة البريد السعودي توصيل وثائق التخرج الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في منازلهم، ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة سعودية حرصاً من "البريد السعودي" على خدمة المجتمع وإسهاماً في تطبيق الإجراءات والاحترازات المتخذة من مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التي تقودها وزارة الصحة لمكافحة الجائحة .
ويعمل البريد وفق الاتفاقية المبرمة مع جامعات "الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجوف، وجدة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، وجازان، والطائف، والملك خالد، والجامعة الإلكترونية" على تقديم الخدمة لجميع طلابها من الجنسين والانتفاع من الخدمات البريدية في مدن ومحافظات المملكة في إطار التوسع المستمر للخدمات البريدية واللوجستية التي جعلت من "البريد السعودي" المشغل الوطني الأول والأكثر تأثيراً في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط .
يذكر أن "البريد السعودي" قام خلال الفترة الماضية بتوزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريد جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى منازل العملاء وعناوينهم الوطنية .

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:14 PM

"البريد السعودي" يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالبة وطالب

ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت مؤسسة البريد السعودي توصيل وثائق التخرج الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في منازلهم، ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة سعودية حرصاً من "البريد السعودي" على خدمة المجتمع وإسهاماً في تطبيق الإجراءات والاحترازات المتخذة من مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التي تقودها وزارة الصحة لمكافحة الجائحة .
ويعمل البريد وفق الاتفاقية المبرمة مع جامعات "الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجوف، وجدة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، وجازان، والطائف، والملك خالد، والجامعة الإلكترونية" على تقديم الخدمة لجميع طلابها من الجنسين والانتفاع من الخدمات البريدية في مدن ومحافظات المملكة في إطار التوسع المستمر للخدمات البريدية واللوجستية التي جعلت من "البريد السعودي" المشغل الوطني الأول والأكثر تأثيراً في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط .
يذكر أن "البريد السعودي" قام خلال الفترة الماضية بتوزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريد جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى منازل العملاء وعناوينهم الوطنية .

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