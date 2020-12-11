النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى

كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية

أعلنت مصادر في الجيش الصومالي، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشي بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز.

يُذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب الصومال ووسطه، لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

الجيش الصومالي منطقة غندرشي

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى
سبق

أعلنت مصادر في الجيش الصومالي، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشي بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز.

يُذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب الصومال ووسطه، لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
01:38 PM

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى

كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
413

أعلنت مصادر في الجيش الصومالي، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة "غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشي بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز.

يُذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب الصومال ووسطه، لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,503
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,501
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,966

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة