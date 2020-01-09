"الخثلان": لهذا السبب لا تُشرع لـ"خسوف قمر الغد" الصلاة

علّل بحجته في تغريدة ثم قال: لا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الدكتور سعد الخثلان، أن خسوف القمر المتوقع غدًا الجمعة، لا تُشرع له الصلاة؛ لكونه خسوف "شبه الظل"، ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "من المتوقع ‫#خسوف_القمر (الفلكي) غدًا الجمعة إن شاء الله.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل، ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة.. وعلى هذا فلا تُشرع صلاة الخسوف في هذه الحال".