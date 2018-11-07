النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"

تحت شعار "القراءة حياة"

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، الأسبوع المقبل، المرحلة الأولى لمبادرة: "تعليم الطائف يقرأ"، تحت شعار: "القراءة حياة"، وذلك خلال الفترة من ٣-٧/ ٣/ ١٤٤٠هـ، برعاية المدير العام للتعليم، طلال بن مبارك اللهيبي.

وتتضمن المبادرة الكثير من الفعاليات والمسابقات والبرامج خلال أسبوع القراءة الإثرائي، وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وتنطلق رؤية المبادرة بغرس حب القراءة لدى الجميع، وبرسالة مجتمعية لبناء جيل قارئ وواعٍ ومثقف، تحوي قيم التحفيز والالتزام والمسؤولية الاجتماعية، هدفها العام الوعي بأهمية القراءة للذات والفكر والمجتمع.

كما تهدف في المساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، والوعي بأهمية القراءة في بناء الفكر والذات، المساهمة في تثقيف المجتمع وتنميته، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي ورياض الأطفال، وجميع المدراس بنين وبنات في "تعليم الطائف"، في حين تتمثل المخرجات المتوقعة من هذه المبادرة، في زيادة الوعي بأهمية القراءة، وتدريب جميع الطلاب والطالبات على مهارات القراءة، والمساهمة في تفعيل الحراك الثقافي والمتنوع في حل مشكلة الاهتمام بثقافة القراءة للفرد والمجتمع، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، وتقديم الكثير من المبادرات النوعية في مجال القراءة، وأيضاً تقديم مكتبة رقمية خاصة بالطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"
سبق

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، الأسبوع المقبل، المرحلة الأولى لمبادرة: "تعليم الطائف يقرأ"، تحت شعار: "القراءة حياة"، وذلك خلال الفترة من ٣-٧/ ٣/ ١٤٤٠هـ، برعاية المدير العام للتعليم، طلال بن مبارك اللهيبي.

وتتضمن المبادرة الكثير من الفعاليات والمسابقات والبرامج خلال أسبوع القراءة الإثرائي، وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وتنطلق رؤية المبادرة بغرس حب القراءة لدى الجميع، وبرسالة مجتمعية لبناء جيل قارئ وواعٍ ومثقف، تحوي قيم التحفيز والالتزام والمسؤولية الاجتماعية، هدفها العام الوعي بأهمية القراءة للذات والفكر والمجتمع.

كما تهدف في المساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، والوعي بأهمية القراءة في بناء الفكر والذات، المساهمة في تثقيف المجتمع وتنميته، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي ورياض الأطفال، وجميع المدراس بنين وبنات في "تعليم الطائف"، في حين تتمثل المخرجات المتوقعة من هذه المبادرة، في زيادة الوعي بأهمية القراءة، وتدريب جميع الطلاب والطالبات على مهارات القراءة، والمساهمة في تفعيل الحراك الثقافي والمتنوع في حل مشكلة الاهتمام بثقافة القراءة للفرد والمجتمع، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، وتقديم الكثير من المبادرات النوعية في مجال القراءة، وأيضاً تقديم مكتبة رقمية خاصة بالطلاب والطالبات.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
04:54 PM

انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"

تحت شعار "القراءة حياة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
153

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم، الأسبوع المقبل، المرحلة الأولى لمبادرة: "تعليم الطائف يقرأ"، تحت شعار: "القراءة حياة"، وذلك خلال الفترة من ٣-٧/ ٣/ ١٤٤٠هـ، برعاية المدير العام للتعليم، طلال بن مبارك اللهيبي.

وتتضمن المبادرة الكثير من الفعاليات والمسابقات والبرامج خلال أسبوع القراءة الإثرائي، وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وتنطلق رؤية المبادرة بغرس حب القراءة لدى الجميع، وبرسالة مجتمعية لبناء جيل قارئ وواعٍ ومثقف، تحوي قيم التحفيز والالتزام والمسؤولية الاجتماعية، هدفها العام الوعي بأهمية القراءة للذات والفكر والمجتمع.

كما تهدف في المساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، والوعي بأهمية القراءة في بناء الفكر والذات، المساهمة في تثقيف المجتمع وتنميته، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي ورياض الأطفال، وجميع المدراس بنين وبنات في "تعليم الطائف"، في حين تتمثل المخرجات المتوقعة من هذه المبادرة، في زيادة الوعي بأهمية القراءة، وتدريب جميع الطلاب والطالبات على مهارات القراءة، والمساهمة في تفعيل الحراك الثقافي والمتنوع في حل مشكلة الاهتمام بثقافة القراءة للفرد والمجتمع، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، وتقديم الكثير من المبادرات النوعية في مجال القراءة، وأيضاً تقديم مكتبة رقمية خاصة بالطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة