"العنزي" محافظ يدمة للمرتبة الـ12

أصدر أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "العنزي" عن شكره لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود؛ على تلك الثقة، سائلًا الله عز وجل أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء مهمته العملية.

