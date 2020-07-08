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"العنزي" محافظ يدمة للمرتبة الـ12

أصدر أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "العنزي" عن شكره لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود؛ على تلك الثقة، سائلًا الله عز وجل أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء مهمته العملية.

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"العنزي" محافظ يدمة للمرتبة الـ12
سبق

أصدر أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "العنزي" عن شكره لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود؛ على تلك الثقة، سائلًا الله عز وجل أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء مهمته العملية.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
09:14 PM

"العنزي" محافظ يدمة للمرتبة الـ12

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "العنزي" عن شكره لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود؛ على تلك الثقة، سائلًا الله عز وجل أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء مهمته العملية.

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