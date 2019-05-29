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"ستار لينك" تتوهج في سماء جدة.. فجر الخميس والجمعة

الراصد سيشاهد سلسلة من تلك الأقمار في غضون 6 دقائق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن سماء مدينة جدة ستشهد خلال ساعات الفجر وقبل شروق شمس الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، أقمار "سبيس إكس" التي تسمى "ستار لينك"، والتي تتوهج بوميض في قبة سماء الليل.

وقال "أبوزاهرة": ستبدأ في الظهور من الأفق "الغربي الشمالي الغربي" في الساعة 5:00 فجراً بالتوقيت المحلي، وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع 32 درجة في الساعة 5:03 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي"، وستختفي عند الساعة 5:06 فجراً باتجاه الأفق الجنوبي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير أضواء الشوارع على المراقبة.

وأضاف: سيشاهد الراصد سلسلة من تلك الأقمار في غضون فترة زمنية نحو ست دقائق في صورة ومضات ضوئية لمعانها الظاهري حوالي (+3.8)، مما يعنى أنها لن تكون فائقة اللمعان مثل محطة الفضاء الدولية، برغم ذلك فإن المثير للاهتمام رؤية الومضات بالعين المجردة الواحدة تلو الأخرى.

وأردف "أبوزاهرة": سيتكرر عبور أقمار "ستار لينك" فجر اليوم التالي الجمعة 26 رمضان الموافق 31 مايو، حيث سيكون لمعانها نحو (+3) وتستمر لمدة 6 دقائق ابتداءً من الساعة 4:18 فجراً من الأفق (الشمالي الغربي) وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع (62 درجة) في الساعة 4:21 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي" وستختفي عند الساعة 4:24 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الجنوب الغربي".

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت 60 قمراً صناعياً في 23 مايو الجاري 2019 وهي الدفعة الأولى من مجموعة ضخمة من أقمار "ستار لينك" التي قد يصل عددها إلى 12 ألف قمر صناعي بحلول وقت اكتمال المشروع.

ويهدف مشروع "ستار لينك" إلى تطويق الأرض بالأقمار الصناعية وتوفير الإنترنت عريض النطاق لكل ركن من أركان المعمورة، غير أن علماء الفلك لن يكونوا سعداء حتى تجد شركة "سبيس إكس" وسيلة لتعتيم ذلك الوميض؛ لأنه يمكن لوميض تلك الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ستار لينك" تتوهج في سماء جدة.. فجر الخميس والجمعة
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن سماء مدينة جدة ستشهد خلال ساعات الفجر وقبل شروق شمس الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، أقمار "سبيس إكس" التي تسمى "ستار لينك"، والتي تتوهج بوميض في قبة سماء الليل.

وقال "أبوزاهرة": ستبدأ في الظهور من الأفق "الغربي الشمالي الغربي" في الساعة 5:00 فجراً بالتوقيت المحلي، وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع 32 درجة في الساعة 5:03 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي"، وستختفي عند الساعة 5:06 فجراً باتجاه الأفق الجنوبي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير أضواء الشوارع على المراقبة.

وأضاف: سيشاهد الراصد سلسلة من تلك الأقمار في غضون فترة زمنية نحو ست دقائق في صورة ومضات ضوئية لمعانها الظاهري حوالي (+3.8)، مما يعنى أنها لن تكون فائقة اللمعان مثل محطة الفضاء الدولية، برغم ذلك فإن المثير للاهتمام رؤية الومضات بالعين المجردة الواحدة تلو الأخرى.

وأردف "أبوزاهرة": سيتكرر عبور أقمار "ستار لينك" فجر اليوم التالي الجمعة 26 رمضان الموافق 31 مايو، حيث سيكون لمعانها نحو (+3) وتستمر لمدة 6 دقائق ابتداءً من الساعة 4:18 فجراً من الأفق (الشمالي الغربي) وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع (62 درجة) في الساعة 4:21 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي" وستختفي عند الساعة 4:24 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الجنوب الغربي".

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت 60 قمراً صناعياً في 23 مايو الجاري 2019 وهي الدفعة الأولى من مجموعة ضخمة من أقمار "ستار لينك" التي قد يصل عددها إلى 12 ألف قمر صناعي بحلول وقت اكتمال المشروع.

ويهدف مشروع "ستار لينك" إلى تطويق الأرض بالأقمار الصناعية وتوفير الإنترنت عريض النطاق لكل ركن من أركان المعمورة، غير أن علماء الفلك لن يكونوا سعداء حتى تجد شركة "سبيس إكس" وسيلة لتعتيم ذلك الوميض؛ لأنه يمكن لوميض تلك الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الحديثة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:47 PM

"ستار لينك" تتوهج في سماء جدة.. فجر الخميس والجمعة

الراصد سيشاهد سلسلة من تلك الأقمار في غضون 6 دقائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن سماء مدينة جدة ستشهد خلال ساعات الفجر وقبل شروق شمس الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، أقمار "سبيس إكس" التي تسمى "ستار لينك"، والتي تتوهج بوميض في قبة سماء الليل.

وقال "أبوزاهرة": ستبدأ في الظهور من الأفق "الغربي الشمالي الغربي" في الساعة 5:00 فجراً بالتوقيت المحلي، وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع 32 درجة في الساعة 5:03 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي"، وستختفي عند الساعة 5:06 فجراً باتجاه الأفق الجنوبي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير أضواء الشوارع على المراقبة.

وأضاف: سيشاهد الراصد سلسلة من تلك الأقمار في غضون فترة زمنية نحو ست دقائق في صورة ومضات ضوئية لمعانها الظاهري حوالي (+3.8)، مما يعنى أنها لن تكون فائقة اللمعان مثل محطة الفضاء الدولية، برغم ذلك فإن المثير للاهتمام رؤية الومضات بالعين المجردة الواحدة تلو الأخرى.

وأردف "أبوزاهرة": سيتكرر عبور أقمار "ستار لينك" فجر اليوم التالي الجمعة 26 رمضان الموافق 31 مايو، حيث سيكون لمعانها نحو (+3) وتستمر لمدة 6 دقائق ابتداءً من الساعة 4:18 فجراً من الأفق (الشمالي الغربي) وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع (62 درجة) في الساعة 4:21 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الغربي" وستختفي عند الساعة 4:24 فجراً باتجاه الأفق "الجنوبي الجنوب الغربي".

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت 60 قمراً صناعياً في 23 مايو الجاري 2019 وهي الدفعة الأولى من مجموعة ضخمة من أقمار "ستار لينك" التي قد يصل عددها إلى 12 ألف قمر صناعي بحلول وقت اكتمال المشروع.

ويهدف مشروع "ستار لينك" إلى تطويق الأرض بالأقمار الصناعية وتوفير الإنترنت عريض النطاق لكل ركن من أركان المعمورة، غير أن علماء الفلك لن يكونوا سعداء حتى تجد شركة "سبيس إكس" وسيلة لتعتيم ذلك الوميض؛ لأنه يمكن لوميض تلك الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الحديثة.

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