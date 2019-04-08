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24 ساعة تفصلنا عن موجة تقلبات ماطرة تضرب معظم مناطق المملكة

ارتفاع بقوة السحب الرعدية وهطولات متوسطة وغزيرة مع زخات برد

يُتوقع أن تبدأ غدًا الثلاثاء موجة تقلبات جوية على مواقع عدة؛ بحيث تزداد قوة السحب الرعدية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تترافق مع زخات من البرد الكثيفة والمتراكمة في بعض الأحيان.

وقال موقع "طقس العرب" اليوم: إنه بحسب كادر التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي؛ سيتعمق الحوض البارد نحو شمال الجزيرة العربية يوميْ الثلاثاء والأربعاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار في بعض مناطق شمال ووسط وشرق السعودية، وتشمل كلًّا من مدينة: (الرياض، الدمام، القصيم، الأحساء، الهفوف) ترافقها هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانًا، كما تهطل زخات من البرد على أجزاء من تلك المناطق، كما قد يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة في وسط المملكة.

وحذّر الموقع المواطنين خلال الحالة الجوية، من خطر شدة العواصف الرعدية، وقوة الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتساقط زخات البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة على فترات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24 ساعة تفصلنا عن موجة تقلبات ماطرة تضرب معظم مناطق المملكة
سبق

يُتوقع أن تبدأ غدًا الثلاثاء موجة تقلبات جوية على مواقع عدة؛ بحيث تزداد قوة السحب الرعدية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تترافق مع زخات من البرد الكثيفة والمتراكمة في بعض الأحيان.

وقال موقع "طقس العرب" اليوم: إنه بحسب كادر التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي؛ سيتعمق الحوض البارد نحو شمال الجزيرة العربية يوميْ الثلاثاء والأربعاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار في بعض مناطق شمال ووسط وشرق السعودية، وتشمل كلًّا من مدينة: (الرياض، الدمام، القصيم، الأحساء، الهفوف) ترافقها هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانًا، كما تهطل زخات من البرد على أجزاء من تلك المناطق، كما قد يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة في وسط المملكة.

وحذّر الموقع المواطنين خلال الحالة الجوية، من خطر شدة العواصف الرعدية، وقوة الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتساقط زخات البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة على فترات.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:17 AM

24 ساعة تفصلنا عن موجة تقلبات ماطرة تضرب معظم مناطق المملكة

ارتفاع بقوة السحب الرعدية وهطولات متوسطة وغزيرة مع زخات برد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُتوقع أن تبدأ غدًا الثلاثاء موجة تقلبات جوية على مواقع عدة؛ بحيث تزداد قوة السحب الرعدية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تترافق مع زخات من البرد الكثيفة والمتراكمة في بعض الأحيان.

وقال موقع "طقس العرب" اليوم: إنه بحسب كادر التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي؛ سيتعمق الحوض البارد نحو شمال الجزيرة العربية يوميْ الثلاثاء والأربعاء، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار في بعض مناطق شمال ووسط وشرق السعودية، وتشمل كلًّا من مدينة: (الرياض، الدمام، القصيم، الأحساء، الهفوف) ترافقها هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانًا، كما تهطل زخات من البرد على أجزاء من تلك المناطق، كما قد يتسبب هذا النشاط الملفت للسحب الركامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة في وسط المملكة.

وحذّر الموقع المواطنين خلال الحالة الجوية، من خطر شدة العواصف الرعدية، وقوة الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتساقط زخات البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة على فترات.

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