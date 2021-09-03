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هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على "شفا الطائف"

دفعت المواطنين للخروج والتنزه وتوثيق جريان المياه بالأودية

تصوير: ماجد عسيري

هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.


وتفصيلًا: دفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على "شفا الطائف"
سبق

تصوير: ماجد عسيري

هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.


وتفصيلًا: دفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:51 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:41 AM

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على "شفا الطائف"

دفعت المواطنين للخروج والتنزه وتوثيق جريان المياه بالأودية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
4,313

تصوير: ماجد عسيري

هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.


وتفصيلًا: دفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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