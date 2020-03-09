النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد والتنمية" بالرياض يتابع الإجراءات الوقائية من "كورونا" داخل فروع الإيواء

للتأكد من تطبيق كل الخطط الموضوعة لمواجهة الفيروس

شهد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بين مدير الفرع يوسف بن مسفر السيالي، ومديري ومديرات المراكز والدور الإيوائية بالمنطقة، وعدد من القيادات في الفرع لمتابعة الإجراءات الوقائية داخلها للوقاية من ڤيروس كورونا الجديد والتأكد من تطبيقها.

وبدأ الاجتماع، بكلمة للدكتور "السيالي"، طمأن فيها الجميع باستقرار الوضع الصحي في الفروع الإيوائية، موضحًا جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع الفيروس والقضاء عليه، ثم شارك محمد فؤاد، كبير الأطباء بفروع الإيواء بمنطقة الرياض باستعراض الوضع الوبائي الحالي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المستجدة مع طرح بعض التوصيات الطبية على الحضور عن كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض، كما تم فتح المجال للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات.

بعد ذلك استعرض "السيالي" مع الجميع أبرز الخطط والإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذت داخل دور الرعاية والمراكز؛ للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره، انطلاقًا من تنظيم المحاضرات التوعوية للتعريف بالمرض وأعراضه الكاملة، ومرورًا بإجراء الفحوص الدورية للحالات والنزلاء من الجنسين، وتطبيق الاحتياطات الأولية للسلامة من الميكروبات المتنقلة عند الاختلاط والتجمعات، بالإضافة إلى التوصية برفع التقارير الدورية لمدير فرع الوزارة لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق الخطط المطروحة والاطمئنان على سلامة جميع النزلاء والمقيمين المشمولين بالرعاية .

يُذكر، أن المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لنزلائها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

الرياض فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد والتنمية" بالرياض يتابع الإجراءات الوقائية من "كورونا" داخل فروع الإيواء
سبق

شهد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بين مدير الفرع يوسف بن مسفر السيالي، ومديري ومديرات المراكز والدور الإيوائية بالمنطقة، وعدد من القيادات في الفرع لمتابعة الإجراءات الوقائية داخلها للوقاية من ڤيروس كورونا الجديد والتأكد من تطبيقها.

وبدأ الاجتماع، بكلمة للدكتور "السيالي"، طمأن فيها الجميع باستقرار الوضع الصحي في الفروع الإيوائية، موضحًا جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع الفيروس والقضاء عليه، ثم شارك محمد فؤاد، كبير الأطباء بفروع الإيواء بمنطقة الرياض باستعراض الوضع الوبائي الحالي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المستجدة مع طرح بعض التوصيات الطبية على الحضور عن كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض، كما تم فتح المجال للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات.

بعد ذلك استعرض "السيالي" مع الجميع أبرز الخطط والإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذت داخل دور الرعاية والمراكز؛ للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره، انطلاقًا من تنظيم المحاضرات التوعوية للتعريف بالمرض وأعراضه الكاملة، ومرورًا بإجراء الفحوص الدورية للحالات والنزلاء من الجنسين، وتطبيق الاحتياطات الأولية للسلامة من الميكروبات المتنقلة عند الاختلاط والتجمعات، بالإضافة إلى التوصية برفع التقارير الدورية لمدير فرع الوزارة لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق الخطط المطروحة والاطمئنان على سلامة جميع النزلاء والمقيمين المشمولين بالرعاية .

يُذكر، أن المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لنزلائها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:32 PM

"الموارد والتنمية" بالرياض يتابع الإجراءات الوقائية من "كورونا" داخل فروع الإيواء

للتأكد من تطبيق كل الخطط الموضوعة لمواجهة الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
247

شهد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بين مدير الفرع يوسف بن مسفر السيالي، ومديري ومديرات المراكز والدور الإيوائية بالمنطقة، وعدد من القيادات في الفرع لمتابعة الإجراءات الوقائية داخلها للوقاية من ڤيروس كورونا الجديد والتأكد من تطبيقها.

وبدأ الاجتماع، بكلمة للدكتور "السيالي"، طمأن فيها الجميع باستقرار الوضع الصحي في الفروع الإيوائية، موضحًا جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع الفيروس والقضاء عليه، ثم شارك محمد فؤاد، كبير الأطباء بفروع الإيواء بمنطقة الرياض باستعراض الوضع الوبائي الحالي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المستجدة مع طرح بعض التوصيات الطبية على الحضور عن كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض، كما تم فتح المجال للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات.

بعد ذلك استعرض "السيالي" مع الجميع أبرز الخطط والإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذت داخل دور الرعاية والمراكز؛ للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره، انطلاقًا من تنظيم المحاضرات التوعوية للتعريف بالمرض وأعراضه الكاملة، ومرورًا بإجراء الفحوص الدورية للحالات والنزلاء من الجنسين، وتطبيق الاحتياطات الأولية للسلامة من الميكروبات المتنقلة عند الاختلاط والتجمعات، بالإضافة إلى التوصية برفع التقارير الدورية لمدير فرع الوزارة لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق الخطط المطروحة والاطمئنان على سلامة جميع النزلاء والمقيمين المشمولين بالرعاية .

يُذكر، أن المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لنزلائها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,174
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,266

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة