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"تستاهلونها" .. مسابقة من "غرفة الرياض" لربح مقعد بأحد الدبلومات التدريبية

دعت إلى المشاركة عبر متابعة حسابها في "تويتر" والمنافسة وإعادة النشر والتغريد

دعت "غرفة الرياض"، عبر حسابها في "تويتر"، إلى المشاركة والمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة.

وقالت الغرفة مغرّدة: "#تستاهلونها..إيماناً منا بأهمية تأهيل الشباب والشابات ومواكبة مستهدفات الرؤية، شاركوا معنا من خلال متابعة حساب #غرفة_الرياض وإعادة نشر هذه التغريدة، للمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة @Rdcci_Trc ، #صوت_أعمالك".

وبيّنت الغرفة أن من شروط المسابقة، يرشح بالدخول على السحب كل مَن يقوم بمتابعة حساب الغرفة وسيتم اختيار الفائز عن طريق القرعة، وسينشر اسمه بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن الموعد النهائي للمشاركة هو 29 / 7 / 2019، ولغرفة الرياض الحق في نشر أسماء الفائزين.

وبيّنت الغرفة أنه ليس للفائز الحق في المطالبة بتبديل أو تغيير الجائزة التي حصل عليها أو استبدالها بمبالغ نقدية، كما تحتفظ غرفة الرياض بتعديل شروط المشاركة وقواعد المسابقة، وتحتفظ غرفة الرياض بالحق في إلغاء أهلية أي مشترك في المسابقة في حال المخالفة المحتملة لأيٍّ من هذه القواعد والشروط.

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"تستاهلونها" .. مسابقة من "غرفة الرياض" لربح مقعد بأحد الدبلومات التدريبية
سبق

دعت "غرفة الرياض"، عبر حسابها في "تويتر"، إلى المشاركة والمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة.

وقالت الغرفة مغرّدة: "#تستاهلونها..إيماناً منا بأهمية تأهيل الشباب والشابات ومواكبة مستهدفات الرؤية، شاركوا معنا من خلال متابعة حساب #غرفة_الرياض وإعادة نشر هذه التغريدة، للمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة @Rdcci_Trc ، #صوت_أعمالك".

وبيّنت الغرفة أن من شروط المسابقة، يرشح بالدخول على السحب كل مَن يقوم بمتابعة حساب الغرفة وسيتم اختيار الفائز عن طريق القرعة، وسينشر اسمه بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن الموعد النهائي للمشاركة هو 29 / 7 / 2019، ولغرفة الرياض الحق في نشر أسماء الفائزين.

وبيّنت الغرفة أنه ليس للفائز الحق في المطالبة بتبديل أو تغيير الجائزة التي حصل عليها أو استبدالها بمبالغ نقدية، كما تحتفظ غرفة الرياض بتعديل شروط المشاركة وقواعد المسابقة، وتحتفظ غرفة الرياض بالحق في إلغاء أهلية أي مشترك في المسابقة في حال المخالفة المحتملة لأيٍّ من هذه القواعد والشروط.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:02 PM

"تستاهلونها" .. مسابقة من "غرفة الرياض" لربح مقعد بأحد الدبلومات التدريبية

دعت إلى المشاركة عبر متابعة حسابها في "تويتر" والمنافسة وإعادة النشر والتغريد

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,036

دعت "غرفة الرياض"، عبر حسابها في "تويتر"، إلى المشاركة والمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة.

وقالت الغرفة مغرّدة: "#تستاهلونها..إيماناً منا بأهمية تأهيل الشباب والشابات ومواكبة مستهدفات الرؤية، شاركوا معنا من خلال متابعة حساب #غرفة_الرياض وإعادة نشر هذه التغريدة، للمنافسة في ربح مقعد تدريبي لأحد الدبلومات التدريبية لمدة سنة @Rdcci_Trc ، #صوت_أعمالك".

وبيّنت الغرفة أن من شروط المسابقة، يرشح بالدخول على السحب كل مَن يقوم بمتابعة حساب الغرفة وسيتم اختيار الفائز عن طريق القرعة، وسينشر اسمه بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن الموعد النهائي للمشاركة هو 29 / 7 / 2019، ولغرفة الرياض الحق في نشر أسماء الفائزين.

وبيّنت الغرفة أنه ليس للفائز الحق في المطالبة بتبديل أو تغيير الجائزة التي حصل عليها أو استبدالها بمبالغ نقدية، كما تحتفظ غرفة الرياض بتعديل شروط المشاركة وقواعد المسابقة، وتحتفظ غرفة الرياض بالحق في إلغاء أهلية أي مشترك في المسابقة في حال المخالفة المحتملة لأيٍّ من هذه القواعد والشروط.

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