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"المسند": موجة باردة مُقبلة هي الأشد.. وتضر المزروعات والمواشي

"الربيعان": قاسية وقوية وطويلة.. وتبدأ السبت وتستمر حتى الخميس

وافق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما توقعه أيضًا خبير المناخ بالسعودية صالح الربيعان بتأثر السعودية بأشد موجة هذا العام.

وقال "المسند": يُتوقع أن تتأثر ‫السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم.

‏وأضاف "المسند": يُتوقع أن تخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضرارًا على المزروعات، وبعض المواشي.

في السياق نفسه، كشف "الربيعان" أن المواقع المناخية تشير إلى تأثُّر السعودية بموجة برد قاسية وقوية وطويلة، بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة، وتستمر حتى الخميس.

وأضاف: قد تكون هي الأقوى هذا العام بسبب اتساع تأثيرها، وطول مكثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": موجة باردة مُقبلة هي الأشد.. وتضر المزروعات والمواشي
سبق

وافق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما توقعه أيضًا خبير المناخ بالسعودية صالح الربيعان بتأثر السعودية بأشد موجة هذا العام.

وقال "المسند": يُتوقع أن تتأثر ‫السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم.

‏وأضاف "المسند": يُتوقع أن تخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضرارًا على المزروعات، وبعض المواشي.

في السياق نفسه، كشف "الربيعان" أن المواقع المناخية تشير إلى تأثُّر السعودية بموجة برد قاسية وقوية وطويلة، بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة، وتستمر حتى الخميس.

وأضاف: قد تكون هي الأقوى هذا العام بسبب اتساع تأثيرها، وطول مكثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظًا على سلامتهم.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
11:06 PM

"المسند": موجة باردة مُقبلة هي الأشد.. وتضر المزروعات والمواشي

"الربيعان": قاسية وقوية وطويلة.. وتبدأ السبت وتستمر حتى الخميس

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مهنا التميمي - الرياض
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15,288

وافق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما توقعه أيضًا خبير المناخ بالسعودية صالح الربيعان بتأثر السعودية بأشد موجة هذا العام.

وقال "المسند": يُتوقع أن تتأثر ‫السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم.

‏وأضاف "المسند": يُتوقع أن تخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضرارًا على المزروعات، وبعض المواشي.

في السياق نفسه، كشف "الربيعان" أن المواقع المناخية تشير إلى تأثُّر السعودية بموجة برد قاسية وقوية وطويلة، بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة، وتستمر حتى الخميس.

وأضاف: قد تكون هي الأقوى هذا العام بسبب اتساع تأثيرها، وطول مكثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظًا على سلامتهم.

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