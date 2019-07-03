في دور الـ16 لكأس أفريقيا: المواجهات العربية مؤجلة.. ومصر أمام جنوب أفريقيا

تحددت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا، وأصبح الطريق إلى النهائي واضحًا بالنسبة لكل الفرق المنافسة.

وتأهلت كلٌّ من: المغرب وبنين وأوغندا والسنغال ونيجيريا والكاميرون ومصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والجزائر وغينيا ومالي وكوت ديفوار وغانا وتونس، بالإضافة إلى مدغشقر التي كانت الحصان الأسود للدور الأول.

وتبدأ منافسات الأدوار الإقصائية يوم الجمعة حين يواجه المغرب منتخب بنين الذي شكّل إحدى مفاجآت البطولة، وفي ذات اليوم تلتقي أوغندا والسنغال في مباراة تميل الكفة فيها إلى زملاء ساديو ماني.

وتواجه نيجيريا، الكاميرون حاملة اللقب يوم السبت، في حين تلتقي مصر صاحبة الوصافة مع جنوب أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.

وتصطدم غينيا بمحاربي الصحراء (الجزائر) يوم الأحد، وفي ذات اليوم تواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتختتم مباريات دور الـ16 يوم الاثنين حين تلتقي مالي وكوت ديفوار، وتصطدم تونس بمنتخب غانا.