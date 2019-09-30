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من يدعم السلام في اليمن ومن يؤجج للحرب؟.. ولي العهد يكشف خطورة الدور الإيراني

أكد أولوية الحل السلمي للسعودية على الخيار العسكري

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أولوية الحل السلمي بالنسبة للمملكة في الحرب الدائرة في اليمن، وإعطائها كل الفرص لمبادرات الحل السلمي الذي تتمناه اليوم قبل الغد؛ محمّلًا في الوقت نفسه النظام الإيراني مسؤولية استمرار الحرب من خلال دعمه لمليشيا الحوثي.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان خطورة ما تقوم به إيران في تأجيج النزاع اليمني في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية فجر اليوم (الاثنين)؛ مؤكدًا أن إيران هي الطرف الممانع لإيقاف الحرب، والمعرقل لإحلال السلام في ذلك البلد، وأن الحل السلمي مرهون بوقف دعمها لمليشيا الحوثي.
وفي رده على سؤال مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أدونيل، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟ قال ولي العهد: "أولًا إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي؛ فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التفاوض يمثل الخيار الأمثل للسعودية بديلًا عن استمرار المعارك؛ مجيبًا على سؤال المذيعة: هل تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟ بالقول: "نحن نقوم بذلك كل يوم؛ لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض. وإعلان الحوثي -من عدة أيام- وقف إطلاق النار من تجاهه؛ نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من يدعم السلام في اليمن ومن يؤجج للحرب؟.. ولي العهد يكشف خطورة الدور الإيراني
سبق

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أولوية الحل السلمي بالنسبة للمملكة في الحرب الدائرة في اليمن، وإعطائها كل الفرص لمبادرات الحل السلمي الذي تتمناه اليوم قبل الغد؛ محمّلًا في الوقت نفسه النظام الإيراني مسؤولية استمرار الحرب من خلال دعمه لمليشيا الحوثي.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان خطورة ما تقوم به إيران في تأجيج النزاع اليمني في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية فجر اليوم (الاثنين)؛ مؤكدًا أن إيران هي الطرف الممانع لإيقاف الحرب، والمعرقل لإحلال السلام في ذلك البلد، وأن الحل السلمي مرهون بوقف دعمها لمليشيا الحوثي.
وفي رده على سؤال مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أدونيل، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟ قال ولي العهد: "أولًا إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي؛ فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التفاوض يمثل الخيار الأمثل للسعودية بديلًا عن استمرار المعارك؛ مجيبًا على سؤال المذيعة: هل تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟ بالقول: "نحن نقوم بذلك كل يوم؛ لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض. وإعلان الحوثي -من عدة أيام- وقف إطلاق النار من تجاهه؛ نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:26 AM

من يدعم السلام في اليمن ومن يؤجج للحرب؟.. ولي العهد يكشف خطورة الدور الإيراني

أكد أولوية الحل السلمي للسعودية على الخيار العسكري

A A A
محمد صبح - الرياض
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3,277

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أولوية الحل السلمي بالنسبة للمملكة في الحرب الدائرة في اليمن، وإعطائها كل الفرص لمبادرات الحل السلمي الذي تتمناه اليوم قبل الغد؛ محمّلًا في الوقت نفسه النظام الإيراني مسؤولية استمرار الحرب من خلال دعمه لمليشيا الحوثي.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان خطورة ما تقوم به إيران في تأجيج النزاع اليمني في حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية فجر اليوم (الاثنين)؛ مؤكدًا أن إيران هي الطرف الممانع لإيقاف الحرب، والمعرقل لإحلال السلام في ذلك البلد، وأن الحل السلمي مرهون بوقف دعمها لمليشيا الحوثي.
وفي رده على سؤال مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أدونيل، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟ قال ولي العهد: "أولًا إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي؛ فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التفاوض يمثل الخيار الأمثل للسعودية بديلًا عن استمرار المعارك؛ مجيبًا على سؤال المذيعة: هل تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟ بالقول: "نحن نقوم بذلك كل يوم؛ لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض. وإعلان الحوثي -من عدة أيام- وقف إطلاق النار من تجاهه؛ نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

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