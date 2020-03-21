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أجواء مكة والمدينة في تنبيهَين للأرصاد.. رياح وأتربة

يصحبها تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، إلى نشاط في الرياح السطحية، قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: محافظة جدة والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء مكة والمدينة في تنبيهَين للأرصاد.. رياح وأتربة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، إلى نشاط في الرياح السطحية، قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: محافظة جدة والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:27 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:57 AM

أجواء مكة والمدينة في تنبيهَين للأرصاد.. رياح وأتربة

يصحبها تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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986

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، إلى نشاط في الرياح السطحية، قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: محافظة جدة والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

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