أجواء مكة والمدينة في تنبيهَين للأرصاد.. رياح وأتربة

يصحبها تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيًا في مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.



كما نبّهت الأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، إلى نشاط في الرياح السطحية، قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: محافظة جدة والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.