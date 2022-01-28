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"الباطن" يكسب "الفيصلي" بأهداف الدقائق الأخيرة

في الجولة السابعة عشرة من الدوري

تغلّب فريق "الباطن" الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الفيصلي، بنتيجة هدفين دون ردّ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع "الباطن" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وجاء "الفيصلي" سابعاً بأربع وعشرين نقطة.

انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 84 حقق رائد الغامدي الهدف الأول للباطن من تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك.

وفي الدقيقة 90 أضاف كريسان داكروز الهدف الثاني للباطن من ركلة جزاء، واضعاً الكرة زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الباطن" يكسب "الفيصلي" بأهداف الدقائق الأخيرة
سبق

تغلّب فريق "الباطن" الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الفيصلي، بنتيجة هدفين دون ردّ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع "الباطن" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وجاء "الفيصلي" سابعاً بأربع وعشرين نقطة.

انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 84 حقق رائد الغامدي الهدف الأول للباطن من تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك.

وفي الدقيقة 90 أضاف كريسان داكروز الهدف الثاني للباطن من ركلة جزاء، واضعاً الكرة زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
06:14 PM

"الباطن" يكسب "الفيصلي" بأهداف الدقائق الأخيرة

في الجولة السابعة عشرة من الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
0
1,146

تغلّب فريق "الباطن" الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الفيصلي، بنتيجة هدفين دون ردّ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع "الباطن" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وجاء "الفيصلي" سابعاً بأربع وعشرين نقطة.

انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 84 حقق رائد الغامدي الهدف الأول للباطن من تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك.

وفي الدقيقة 90 أضاف كريسان داكروز الهدف الثاني للباطن من ركلة جزاء، واضعاً الكرة زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس.

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