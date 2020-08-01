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أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحرة، والعرضيات .


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحرة، والعرضيات .


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
12:52 PM

أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
2,617

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحرة، والعرضيات .


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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