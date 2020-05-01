النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "بلدية حوطة سدير" تكافح كورونا بأعمال الإصحاح البيئي

يستمر خلال رمضان على فترتَيْن بمشاركة 100 عامل نظافة ومراقب

عبدالله النحيط- سبق: بمتابعة مستمرة من حمد الوايلي، رئيس بلدية حوطة سدير، يواصل قسم النظافة تحت إشراف إدارة الخدمات بالبلدية أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والأحياء، ومباني الجهات الحكومية والجهات الأمنية، ومداخل الأسواق والمحال، ومجمع سوق الخضار والفواكه واللحوم، وحاويات النفايات، وأجهزة الصرافة في مدينة حوطة سدير، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، ضمن برامجها الوقائية لمكافحة هذا الفيروس.

ومن المقرر أن يستمر برنامج الإصحاح البيئي لهذه الجائحة في شهر رمضان المبارك على فترتين (صباحية ومسائية) بأكثر من 100 عامل نظافة ومراقبين، وعدد 18 آلية مختلفة.

حوطة سدير بلدية حوطة سدير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "بلدية حوطة سدير" تكافح كورونا بأعمال الإصحاح البيئي
سبق

عبدالله النحيط- سبق: بمتابعة مستمرة من حمد الوايلي، رئيس بلدية حوطة سدير، يواصل قسم النظافة تحت إشراف إدارة الخدمات بالبلدية أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والأحياء، ومباني الجهات الحكومية والجهات الأمنية، ومداخل الأسواق والمحال، ومجمع سوق الخضار والفواكه واللحوم، وحاويات النفايات، وأجهزة الصرافة في مدينة حوطة سدير، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، ضمن برامجها الوقائية لمكافحة هذا الفيروس.

ومن المقرر أن يستمر برنامج الإصحاح البيئي لهذه الجائحة في شهر رمضان المبارك على فترتين (صباحية ومسائية) بأكثر من 100 عامل نظافة ومراقبين، وعدد 18 آلية مختلفة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
11:26 PM

شاهد.. "بلدية حوطة سدير" تكافح كورونا بأعمال الإصحاح البيئي

يستمر خلال رمضان على فترتَيْن بمشاركة 100 عامل نظافة ومراقب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
703

عبدالله النحيط- سبق: بمتابعة مستمرة من حمد الوايلي، رئيس بلدية حوطة سدير، يواصل قسم النظافة تحت إشراف إدارة الخدمات بالبلدية أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والأحياء، ومباني الجهات الحكومية والجهات الأمنية، ومداخل الأسواق والمحال، ومجمع سوق الخضار والفواكه واللحوم، وحاويات النفايات، وأجهزة الصرافة في مدينة حوطة سدير، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، ضمن برامجها الوقائية لمكافحة هذا الفيروس.

ومن المقرر أن يستمر برنامج الإصحاح البيئي لهذه الجائحة في شهر رمضان المبارك على فترتين (صباحية ومسائية) بأكثر من 100 عامل نظافة ومراقبين، وعدد 18 آلية مختلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,493
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,859
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,842

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة