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جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في برنامج ودبلوم خدمة المجتمع

قالت: البوابة الإلكترونية للالتحاق تفتح يوم الأحد القادم وتغلق الخميس

أعلنت جامعة جازان -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- عن موعد التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، أن بوابة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة تفتح يوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ وتغلق البوابة يوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ؛ مضيفًا أن عدد البرامج والدبلومات المتاحة هذا العام بلغت 17 برنامجًا، منها دبلوم الفندقة والسياحة ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم الخرائط ونظم المعلومات، ودبلوم العلاقات العامة، إلى جانب الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

بدوره أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان أن خطوات التسجيل يمكن الاطلاع عليها على موقع العمادة، وتتضمن الدخول على صفحة التسجيل واختيار أيقونة "مستخدم جديد"، وإنشاء حساب شخصي للطالب، مع ضرورة تعبئة البيانات الشخصية الصحيحة.

وأضاف زعقان أن الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة يتطلب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو القانون أو الحقوق أو الأنظمة؛ فيما يتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حصولَ المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات علم الاجتماع أو خدمة اجتماعية أو علم النفس.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في برنامج ودبلوم خدمة المجتمع
سبق

أعلنت جامعة جازان -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- عن موعد التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، أن بوابة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة تفتح يوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ وتغلق البوابة يوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ؛ مضيفًا أن عدد البرامج والدبلومات المتاحة هذا العام بلغت 17 برنامجًا، منها دبلوم الفندقة والسياحة ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم الخرائط ونظم المعلومات، ودبلوم العلاقات العامة، إلى جانب الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

بدوره أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان أن خطوات التسجيل يمكن الاطلاع عليها على موقع العمادة، وتتضمن الدخول على صفحة التسجيل واختيار أيقونة "مستخدم جديد"، وإنشاء حساب شخصي للطالب، مع ضرورة تعبئة البيانات الشخصية الصحيحة.

وأضاف زعقان أن الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة يتطلب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو القانون أو الحقوق أو الأنظمة؛ فيما يتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حصولَ المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات علم الاجتماع أو خدمة اجتماعية أو علم النفس.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:02 PM

جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في برنامج ودبلوم خدمة المجتمع

قالت: البوابة الإلكترونية للالتحاق تفتح يوم الأحد القادم وتغلق الخميس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أعلنت جامعة جازان -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- عن موعد التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، أن بوابة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة تفتح يوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ وتغلق البوابة يوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ؛ مضيفًا أن عدد البرامج والدبلومات المتاحة هذا العام بلغت 17 برنامجًا، منها دبلوم الفندقة والسياحة ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم الخرائط ونظم المعلومات، ودبلوم العلاقات العامة، إلى جانب الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

بدوره أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان أن خطوات التسجيل يمكن الاطلاع عليها على موقع العمادة، وتتضمن الدخول على صفحة التسجيل واختيار أيقونة "مستخدم جديد"، وإنشاء حساب شخصي للطالب، مع ضرورة تعبئة البيانات الشخصية الصحيحة.

وأضاف زعقان أن الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة يتطلب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو القانون أو الحقوق أو الأنظمة؛ فيما يتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حصولَ المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات علم الاجتماع أو خدمة اجتماعية أو علم النفس.

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