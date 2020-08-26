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برشلونة يطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.. "ميسي" يفضل الانتقال للسيتي

بعد تواصل النجم الأرجنتيني مع بيب جوارديولا

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، فيما ألمحت إدارة النادي الكاتلوني إلى موافقتها على بيع اللاعب في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون يورو.

وأكد الصحفي مارسيلو بيلشر، الأربعاء، أن ميسي يريد فقط اللعب لصالح السيتي، بعد حديثه مع بيب جوارديولا مدرب الفريق واقتناعه بمشروعه الرياضي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.. "ميسي" يفضل الانتقال للسيتي
سبق

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، فيما ألمحت إدارة النادي الكاتلوني إلى موافقتها على بيع اللاعب في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون يورو.

وأكد الصحفي مارسيلو بيلشر، الأربعاء، أن ميسي يريد فقط اللعب لصالح السيتي، بعد حديثه مع بيب جوارديولا مدرب الفريق واقتناعه بمشروعه الرياضي.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
06:01 PM

برشلونة يطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.. "ميسي" يفضل الانتقال للسيتي

بعد تواصل النجم الأرجنتيني مع بيب جوارديولا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,385

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، فيما ألمحت إدارة النادي الكاتلوني إلى موافقتها على بيع اللاعب في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون يورو.

وأكد الصحفي مارسيلو بيلشر، الأربعاء، أن ميسي يريد فقط اللعب لصالح السيتي، بعد حديثه مع بيب جوارديولا مدرب الفريق واقتناعه بمشروعه الرياضي.

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