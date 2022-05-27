قائد الأمن العام بالحرم يقلد العميد عثمان رتبته الجديدة

قلد مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العميد أحمد عثمان الحسين، من منسوبي أمن الحج والعمرة، رتبته الجديدة، بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عميد.

وعبر "الحسين" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.