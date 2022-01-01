أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمنطقة الشرقية

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.