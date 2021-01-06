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جازان: أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات عيادات الغدد الصماء

المركز: عدد الوصفات الطبية التي صُرفت بلغ 30233 وصفة

استقبلت عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بصحة جازان، 61781 مراجعاً، وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وبيّنت أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية بلغ 15017 مراجعاً، وعدد حالات القدم السكرية 2962 حالة، وعدد حالات العيون بلغ 2241 حالة، إضافة إلى عدد 1245 مراجعاً لعيادة البصريات.

وأشارت إلى أن عدد الوصفات الطبية التي قام المركز بصرفها بلغ 30233 وصفة طبية، وتمّ كذلك إجراء 5380 فحصاً مخبرياً.

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جازان: أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات عيادات الغدد الصماء
سبق

استقبلت عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بصحة جازان، 61781 مراجعاً، وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وبيّنت أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية بلغ 15017 مراجعاً، وعدد حالات القدم السكرية 2962 حالة، وعدد حالات العيون بلغ 2241 حالة، إضافة إلى عدد 1245 مراجعاً لعيادة البصريات.

وأشارت إلى أن عدد الوصفات الطبية التي قام المركز بصرفها بلغ 30233 وصفة طبية، وتمّ كذلك إجراء 5380 فحصاً مخبرياً.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:43 AM

جازان: أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات عيادات الغدد الصماء

المركز: عدد الوصفات الطبية التي صُرفت بلغ 30233 وصفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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استقبلت عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بصحة جازان، 61781 مراجعاً، وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وبيّنت أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية بلغ 15017 مراجعاً، وعدد حالات القدم السكرية 2962 حالة، وعدد حالات العيون بلغ 2241 حالة، إضافة إلى عدد 1245 مراجعاً لعيادة البصريات.

وأشارت إلى أن عدد الوصفات الطبية التي قام المركز بصرفها بلغ 30233 وصفة طبية، وتمّ كذلك إجراء 5380 فحصاً مخبرياً.

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