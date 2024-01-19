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"الأرصاد": سماء غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة تتخللها سحب رعدية

رياح سطحية على الجوف والشمالية ومكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعديّة.. في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي ووسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

سماء غائمة حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة تتخللها سحب رعدية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعديّة.. في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي ووسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:25 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة تتخللها سحب رعدية

رياح سطحية على الجوف والشمالية ومكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,943

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعديّة.. في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي ووسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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