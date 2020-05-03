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"جوجل ديو" يطرح تحديثًا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف.. هكذا تعمل

يعتمد لتفريق المستخدمين عن بعضهم البعض على البريد الإلكتروني وليس الرقم

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها "جوجل ديو"، والذي يسمح لأول مرة بإجراء المكالمات بدون رغم هاتف.

ويسمح تحديث "جوجل ديو" بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية ومرئية دون الحاجة للتسجيل برقم هاتف؛ كل ما عليك هو تحميل التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" قررت عدم ربط رقم الهاتف بخدمة "جوجل ديو" في تحديثها الجديد؛ وهو ما سيجعله تطبيقًا فريدًا من نوعه في إمكانية إجراء مكالمات دون الحاجة إلى رقم هاتف.

ويعتمد تطبيق "جوجل ديو" لتفريق المستخدمين عن بعضهم، على البريد الإلكتروني وليس رقم الهاتف.

وطرحت "جوجل" تلك التقنية في وقت سابق على نسخة الويب الخاصة بها، ومن متوقع أن تطرحها قريبًا على كل مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأتاحت كذلك جوجل في تحديثها إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص أكبر، يصل إلى 12 شخصًا؛ لمساعدة المستخدمين في إنهاء أعمالهم خلال فترات الإغلاق الواسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت "جوجل" إلى أن تطبيقها يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي؛ لضمان تشفير عالٍ للاتصالات وتقليل الانقطاعات الصوتية.

وأعلنت "جوجل" أن استخدام "ديو" ارتفع بنسبة من 180% إلى 800% بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في معظم دول العالم.

وأضاف تطبيق "جوجل ديو" أيضًا إمكانية الحصول على لقطات خلال الاتصال؛ بحيث يمكنك الاستفادة منها في وقت لاحق.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل ديو" يطرح تحديثًا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف.. هكذا تعمل
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها "جوجل ديو"، والذي يسمح لأول مرة بإجراء المكالمات بدون رغم هاتف.

ويسمح تحديث "جوجل ديو" بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية ومرئية دون الحاجة للتسجيل برقم هاتف؛ كل ما عليك هو تحميل التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" قررت عدم ربط رقم الهاتف بخدمة "جوجل ديو" في تحديثها الجديد؛ وهو ما سيجعله تطبيقًا فريدًا من نوعه في إمكانية إجراء مكالمات دون الحاجة إلى رقم هاتف.

ويعتمد تطبيق "جوجل ديو" لتفريق المستخدمين عن بعضهم، على البريد الإلكتروني وليس رقم الهاتف.

وطرحت "جوجل" تلك التقنية في وقت سابق على نسخة الويب الخاصة بها، ومن متوقع أن تطرحها قريبًا على كل مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأتاحت كذلك جوجل في تحديثها إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص أكبر، يصل إلى 12 شخصًا؛ لمساعدة المستخدمين في إنهاء أعمالهم خلال فترات الإغلاق الواسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت "جوجل" إلى أن تطبيقها يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي؛ لضمان تشفير عالٍ للاتصالات وتقليل الانقطاعات الصوتية.

وأعلنت "جوجل" أن استخدام "ديو" ارتفع بنسبة من 180% إلى 800% بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في معظم دول العالم.

وأضاف تطبيق "جوجل ديو" أيضًا إمكانية الحصول على لقطات خلال الاتصال؛ بحيث يمكنك الاستفادة منها في وقت لاحق.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:26 PM

"جوجل ديو" يطرح تحديثًا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف.. هكذا تعمل

يعتمد لتفريق المستخدمين عن بعضهم البعض على البريد الإلكتروني وليس الرقم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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1,939

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها "جوجل ديو"، والذي يسمح لأول مرة بإجراء المكالمات بدون رغم هاتف.

ويسمح تحديث "جوجل ديو" بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية ومرئية دون الحاجة للتسجيل برقم هاتف؛ كل ما عليك هو تحميل التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" قررت عدم ربط رقم الهاتف بخدمة "جوجل ديو" في تحديثها الجديد؛ وهو ما سيجعله تطبيقًا فريدًا من نوعه في إمكانية إجراء مكالمات دون الحاجة إلى رقم هاتف.

ويعتمد تطبيق "جوجل ديو" لتفريق المستخدمين عن بعضهم، على البريد الإلكتروني وليس رقم الهاتف.

وطرحت "جوجل" تلك التقنية في وقت سابق على نسخة الويب الخاصة بها، ومن متوقع أن تطرحها قريبًا على كل مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأتاحت كذلك جوجل في تحديثها إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص أكبر، يصل إلى 12 شخصًا؛ لمساعدة المستخدمين في إنهاء أعمالهم خلال فترات الإغلاق الواسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت "جوجل" إلى أن تطبيقها يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي؛ لضمان تشفير عالٍ للاتصالات وتقليل الانقطاعات الصوتية.

وأعلنت "جوجل" أن استخدام "ديو" ارتفع بنسبة من 180% إلى 800% بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في معظم دول العالم.

وأضاف تطبيق "جوجل ديو" أيضًا إمكانية الحصول على لقطات خلال الاتصال؛ بحيث يمكنك الاستفادة منها في وقت لاحق.

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