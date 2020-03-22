النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أظهروا تعقلاً".. ألمانيا تحظر التجمع في الأماكن العامة لأكثر من اثنين

غلق المطاعم وصالونات الحلاقة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأحد) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت في مؤتمر صحافي على احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، مبينة أن المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.

وخاطبت "ميركل" سكان ألمانيا قائلاً: "من فضلكم شاركوا جميعاً في الالتزام بهذا الأمر. أظهروا تعقلاً وتعاطفاً".

وذكرت أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"أظهروا تعقلاً".. ألمانيا تحظر التجمع في الأماكن العامة لأكثر من اثنين
سبق

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأحد) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت في مؤتمر صحافي على احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، مبينة أن المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.

وخاطبت "ميركل" سكان ألمانيا قائلاً: "من فضلكم شاركوا جميعاً في الالتزام بهذا الأمر. أظهروا تعقلاً وتعاطفاً".

وذكرت أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:24 PM

"أظهروا تعقلاً".. ألمانيا تحظر التجمع في الأماكن العامة لأكثر من اثنين

غلق المطاعم وصالونات الحلاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,408

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأحد) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت في مؤتمر صحافي على احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، مبينة أن المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.

وخاطبت "ميركل" سكان ألمانيا قائلاً: "من فضلكم شاركوا جميعاً في الالتزام بهذا الأمر. أظهروا تعقلاً وتعاطفاً".

وذكرت أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة