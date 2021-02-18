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أمطار رعدية ورياح سطحية على الشرقية.. و"المدني" يحذّر

تشمل الأحساء والدمام والقطيف ورأس تنورة وتستمر حتى الثامنة مساء

حذّرت مديرية الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية مع نشاط في الرياح السطيحة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الدفاع المدني على حسابها بتويتر: تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة #الشرقية يشمل: (الأحساء، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الدمام، العديد، القطيف) حتى الساعة 8 مساءً.

مديرية الدفاع المدني أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية ورياح سطحية على الشرقية.. و"المدني" يحذّر
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية مع نشاط في الرياح السطيحة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الدفاع المدني على حسابها بتويتر: تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة #الشرقية يشمل: (الأحساء، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الدمام، العديد، القطيف) حتى الساعة 8 مساءً.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:24 PM

أمطار رعدية ورياح سطحية على الشرقية.. و"المدني" يحذّر

تشمل الأحساء والدمام والقطيف ورأس تنورة وتستمر حتى الثامنة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حذّرت مديرية الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية مع نشاط في الرياح السطيحة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الدفاع المدني على حسابها بتويتر: تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة #الشرقية يشمل: (الأحساء، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الدمام، العديد، القطيف) حتى الساعة 8 مساءً.

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