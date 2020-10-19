النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخليوي" يشكر القيادة الرشيدة على الثقة الملكية بتجديد عضويته بـ"الشورى"

رفع صالح بن منيع الخليوي إلى مقام ‏ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- شكره وتقديره على الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في‎ مجلس الشورى بالدورة الثامنة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يعينهم على أداء الأمانة.

وشغل "الخليوي" عدداً من المناصب قبيل تعيينه في مجلس الشورى، من أبرزها: وكيلاً لوزارة المالية للخدمات المركزية عام 2004م بالمرتبة الخامسة عشرة، ومديراً عاماً لإدارة التعاون الإنمائي الدولي، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المالية، ومختصاً في المساعدات الخارجية بوزارة المالية عام 1981م في إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وأخيرا مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة منذ عام ١٤٢٨ حتى عام ١٤٣٨ للهجرة وحتى صدر قرار إعفائه من منصبه، وتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى في ٣/٣/١٤٣٨.

كما أنه شارك في الكثير من الدورات الداخلية والخارجية في مجال الإدارة والمالية، وفي عضوية مجالس عدد من المؤسسات الحكومية والشركات، ورأس عدداً من مجالس الإدارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخليوي" يشكر القيادة الرشيدة على الثقة الملكية بتجديد عضويته بـ"الشورى"
سبق

رفع صالح بن منيع الخليوي إلى مقام ‏ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- شكره وتقديره على الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في‎ مجلس الشورى بالدورة الثامنة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يعينهم على أداء الأمانة.

وشغل "الخليوي" عدداً من المناصب قبيل تعيينه في مجلس الشورى، من أبرزها: وكيلاً لوزارة المالية للخدمات المركزية عام 2004م بالمرتبة الخامسة عشرة، ومديراً عاماً لإدارة التعاون الإنمائي الدولي، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المالية، ومختصاً في المساعدات الخارجية بوزارة المالية عام 1981م في إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وأخيرا مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة منذ عام ١٤٢٨ حتى عام ١٤٣٨ للهجرة وحتى صدر قرار إعفائه من منصبه، وتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى في ٣/٣/١٤٣٨.

كما أنه شارك في الكثير من الدورات الداخلية والخارجية في مجال الإدارة والمالية، وفي عضوية مجالس عدد من المؤسسات الحكومية والشركات، ورأس عدداً من مجالس الإدارات.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
06:25 PM

"الخليوي" يشكر القيادة الرشيدة على الثقة الملكية بتجديد عضويته بـ"الشورى"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,916

رفع صالح بن منيع الخليوي إلى مقام ‏ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- شكره وتقديره على الثقة الملكية الكريمة بتجديد تعيينه عضواً في‎ مجلس الشورى بالدورة الثامنة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يعينهم على أداء الأمانة.

وشغل "الخليوي" عدداً من المناصب قبيل تعيينه في مجلس الشورى، من أبرزها: وكيلاً لوزارة المالية للخدمات المركزية عام 2004م بالمرتبة الخامسة عشرة، ومديراً عاماً لإدارة التعاون الإنمائي الدولي، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية بوزارة المالية، ومختصاً في المساعدات الخارجية بوزارة المالية عام 1981م في إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وأخيرا مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة منذ عام ١٤٢٨ حتى عام ١٤٣٨ للهجرة وحتى صدر قرار إعفائه من منصبه، وتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى في ٣/٣/١٤٣٨.

كما أنه شارك في الكثير من الدورات الداخلية والخارجية في مجال الإدارة والمالية، وفي عضوية مجالس عدد من المؤسسات الحكومية والشركات، ورأس عدداً من مجالس الإدارات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,516

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة