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السديس يشيد بجهود منصة إحسان ودور "سدايا" في الوصول إلى المليارية في الأعمال الخيرية

قال: تؤكّد الجهود الخيرية التي تقدم بدعم لا محدود من ولاة الأمر على أهمية قيـم الانتماء الوطني

أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على ما تقدمه منصة إحسان من مبادرات وبرامج استثنائية أسهمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الوصول إلى مليارية الأعمال الخيرية في وقت قياسي.

وقال: أسهمت الجهود التعاونية بين منصة إحسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات الاستثنائية في تمكين العمل الخيري وضمان وصوله للفئات المستحقة من المجتمع، وتحقيق تنمية شاملة باسـتثمارهم البيانـات والـذكاء الاصطناعـي في الأعمال التنموية والخيرية وتعزيز دورها في منظومة العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية.

وأشار: تؤكّد الجهود الخيرية التي تقدم بدعم لا محدود من ولاة الأمر -حفظهم الله- أهمية قيـم الانتماء الوطني والعمل الإنساني بين أفـراد المجتمع، ودور المسـؤولية الاجتماعيـة وأهميتها في الشريعة الإسلامية مستدلاً بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

واختتم معاليه بالثناء على الجهود العظيمة التي تقوم بها منصة إحسان بمساندة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحجم الأعمال الخيرية العظيمة التي تعزز من جهود المملكة للأعمال الخيرية، وتحقيق تطلعاتها نحو مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي المتوازية مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يشيد بجهود منصة إحسان ودور "سدايا" في الوصول إلى المليارية في الأعمال الخيرية
سبق

أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على ما تقدمه منصة إحسان من مبادرات وبرامج استثنائية أسهمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الوصول إلى مليارية الأعمال الخيرية في وقت قياسي.

وقال: أسهمت الجهود التعاونية بين منصة إحسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات الاستثنائية في تمكين العمل الخيري وضمان وصوله للفئات المستحقة من المجتمع، وتحقيق تنمية شاملة باسـتثمارهم البيانـات والـذكاء الاصطناعـي في الأعمال التنموية والخيرية وتعزيز دورها في منظومة العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية.

وأشار: تؤكّد الجهود الخيرية التي تقدم بدعم لا محدود من ولاة الأمر -حفظهم الله- أهمية قيـم الانتماء الوطني والعمل الإنساني بين أفـراد المجتمع، ودور المسـؤولية الاجتماعيـة وأهميتها في الشريعة الإسلامية مستدلاً بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

واختتم معاليه بالثناء على الجهود العظيمة التي تقوم بها منصة إحسان بمساندة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحجم الأعمال الخيرية العظيمة التي تعزز من جهود المملكة للأعمال الخيرية، وتحقيق تطلعاتها نحو مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي المتوازية مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:22 AM

السديس يشيد بجهود منصة إحسان ودور "سدايا" في الوصول إلى المليارية في الأعمال الخيرية

قال: تؤكّد الجهود الخيرية التي تقدم بدعم لا محدود من ولاة الأمر على أهمية قيـم الانتماء الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على ما تقدمه منصة إحسان من مبادرات وبرامج استثنائية أسهمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الوصول إلى مليارية الأعمال الخيرية في وقت قياسي.

وقال: أسهمت الجهود التعاونية بين منصة إحسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات الاستثنائية في تمكين العمل الخيري وضمان وصوله للفئات المستحقة من المجتمع، وتحقيق تنمية شاملة باسـتثمارهم البيانـات والـذكاء الاصطناعـي في الأعمال التنموية والخيرية وتعزيز دورها في منظومة العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية.

وأشار: تؤكّد الجهود الخيرية التي تقدم بدعم لا محدود من ولاة الأمر -حفظهم الله- أهمية قيـم الانتماء الوطني والعمل الإنساني بين أفـراد المجتمع، ودور المسـؤولية الاجتماعيـة وأهميتها في الشريعة الإسلامية مستدلاً بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

واختتم معاليه بالثناء على الجهود العظيمة التي تقوم بها منصة إحسان بمساندة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحجم الأعمال الخيرية العظيمة التي تعزز من جهود المملكة للأعمال الخيرية، وتحقيق تطلعاتها نحو مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي المتوازية مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

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