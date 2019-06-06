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في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض

قدم بلاغًا إلى الجهات الأمنية.. ومكافأة 10 آلاف ريال لمَن يعثر عليها

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"سبق"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

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في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض
سبق

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"سبق"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:14 AM

في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض

قدم بلاغًا إلى الجهات الأمنية.. ومكافأة 10 آلاف ريال لمَن يعثر عليها

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
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2,154

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"سبق"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

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