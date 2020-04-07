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"محافظ بلجرشي" يعلن خروج 44 عاملاً من الحجر الصحي

من مخالطي "الباصق" على عربات التسوق بالمجمع التجاري

أعلن محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم، خروج 44 من العمالة الوافدة والذين كانوا مخالطين لحالة الوافد الآسيوي الذي بصق على عربات التسوق في مجمع تجاري منذ نحو أسبوعين ، ممن خضعوا للحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما لا يزال ثلاثة عمال اخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

وأكد محافظ بلجرشي أنه وبناءً على توجيهات أمير المنطقة زار العمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات أمير المنطقة وتهنئته بسلامتهم وعلى التزامهم بالحجر الصحي وتوزيع الورود ونشرات توعوية بعدة لغات، إضافة إلى توزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية.

وأفاد محافظ بلجرشي بأن جميع الحالات الموجودة تمت متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وقدمت لهم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع وذلك بمتابعة دقيقة ومستمرة من أمير المنطقة وإشراف من وكيل الإمارة.

وأكد "أبو خشيم" حرص الجهات المعنية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحجر الصحي، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع مثمناً له متابعته وتوجيهاته لكافة الجهات المعنية للحد من تفشي الفيروس.

وقال لـ "سبق" مالك المجمع التجاري: "تم إتلاف محتويات المجمع التجاري التي لامسها أو اقترب منها العامل بحسب رصد الكاميرات، سواءً بضائع او رفوف وحتى الرفوف المعدنية أتلفت، وذلك قبل معاودة افتتاح المجمع، والتي كبدت المجمع التجاري خسائر قاربت مليون ونصف المليون ريال".

واضاف مالك المجمع التجاري "العامل كان متسوق ولا يتبع للمجمع التجاري اطلاقاً.

بلجرشي محافظ بلجرشي غلاب ابو خشيم الباصق على عربات التسوق الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ بلجرشي" يعلن خروج 44 عاملاً من الحجر الصحي
سبق

أعلن محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم، خروج 44 من العمالة الوافدة والذين كانوا مخالطين لحالة الوافد الآسيوي الذي بصق على عربات التسوق في مجمع تجاري منذ نحو أسبوعين ، ممن خضعوا للحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما لا يزال ثلاثة عمال اخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

وأكد محافظ بلجرشي أنه وبناءً على توجيهات أمير المنطقة زار العمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات أمير المنطقة وتهنئته بسلامتهم وعلى التزامهم بالحجر الصحي وتوزيع الورود ونشرات توعوية بعدة لغات، إضافة إلى توزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية.

وأفاد محافظ بلجرشي بأن جميع الحالات الموجودة تمت متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وقدمت لهم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع وذلك بمتابعة دقيقة ومستمرة من أمير المنطقة وإشراف من وكيل الإمارة.

وأكد "أبو خشيم" حرص الجهات المعنية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحجر الصحي، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع مثمناً له متابعته وتوجيهاته لكافة الجهات المعنية للحد من تفشي الفيروس.

وقال لـ "سبق" مالك المجمع التجاري: "تم إتلاف محتويات المجمع التجاري التي لامسها أو اقترب منها العامل بحسب رصد الكاميرات، سواءً بضائع او رفوف وحتى الرفوف المعدنية أتلفت، وذلك قبل معاودة افتتاح المجمع، والتي كبدت المجمع التجاري خسائر قاربت مليون ونصف المليون ريال".

واضاف مالك المجمع التجاري "العامل كان متسوق ولا يتبع للمجمع التجاري اطلاقاً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:47 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:52 PM

"محافظ بلجرشي" يعلن خروج 44 عاملاً من الحجر الصحي

من مخالطي "الباصق" على عربات التسوق بالمجمع التجاري

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أعلن محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم، خروج 44 من العمالة الوافدة والذين كانوا مخالطين لحالة الوافد الآسيوي الذي بصق على عربات التسوق في مجمع تجاري منذ نحو أسبوعين ، ممن خضعوا للحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما لا يزال ثلاثة عمال اخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

وأكد محافظ بلجرشي أنه وبناءً على توجيهات أمير المنطقة زار العمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات أمير المنطقة وتهنئته بسلامتهم وعلى التزامهم بالحجر الصحي وتوزيع الورود ونشرات توعوية بعدة لغات، إضافة إلى توزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية.

وأفاد محافظ بلجرشي بأن جميع الحالات الموجودة تمت متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وقدمت لهم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع وذلك بمتابعة دقيقة ومستمرة من أمير المنطقة وإشراف من وكيل الإمارة.

وأكد "أبو خشيم" حرص الجهات المعنية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحجر الصحي، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع مثمناً له متابعته وتوجيهاته لكافة الجهات المعنية للحد من تفشي الفيروس.

وقال لـ "سبق" مالك المجمع التجاري: "تم إتلاف محتويات المجمع التجاري التي لامسها أو اقترب منها العامل بحسب رصد الكاميرات، سواءً بضائع او رفوف وحتى الرفوف المعدنية أتلفت، وذلك قبل معاودة افتتاح المجمع، والتي كبدت المجمع التجاري خسائر قاربت مليون ونصف المليون ريال".

واضاف مالك المجمع التجاري "العامل كان متسوق ولا يتبع للمجمع التجاري اطلاقاً.

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