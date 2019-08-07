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بالصور.. رئيس "الأركان العامة" يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة الحج

وقف على جاهزيتها واستعدادها واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وتفصيلُا: شملت الجولة مفرزة القوات الجوية في مطار عرفات بالمشاعر المقدسة، وكان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.

وتفقد الفريق الأول "الرويلي" فور وصوله المفرزة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن مهامها، كما زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس؛ حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد العرض العسكري للوحدات المشاركة.

وقال "الرويلي": إن اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقاً من الشرف الكبير الذي شرفها الله بحمله؛ وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة - حفظها الله- هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز".

عقب ذلك قام بزيارة المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، كما تفقد الكوادر الطبية والصحية واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

واطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

إثر ذلك افتتح رئيس هيئة الأركان العامة عدداً من المشاريع في مخيمات وزارة الدفاع ومقر قيادة قوة إسناد الحج بالعابدية، كما تفقد في ختام جولته موقع مركز العمليات المتقدم بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. رئيس "الأركان العامة" يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة الحج
سبق

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وتفصيلُا: شملت الجولة مفرزة القوات الجوية في مطار عرفات بالمشاعر المقدسة، وكان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.

وتفقد الفريق الأول "الرويلي" فور وصوله المفرزة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن مهامها، كما زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس؛ حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد العرض العسكري للوحدات المشاركة.

وقال "الرويلي": إن اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقاً من الشرف الكبير الذي شرفها الله بحمله؛ وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة - حفظها الله- هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز".

عقب ذلك قام بزيارة المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، كما تفقد الكوادر الطبية والصحية واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

واطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

إثر ذلك افتتح رئيس هيئة الأركان العامة عدداً من المشاريع في مخيمات وزارة الدفاع ومقر قيادة قوة إسناد الحج بالعابدية، كما تفقد في ختام جولته موقع مركز العمليات المتقدم بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:46 PM

بالصور.. رئيس "الأركان العامة" يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة الحج

وقف على جاهزيتها واستعدادها واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية

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أحمد البراهيم - مكة المكرمة
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قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وتفصيلُا: شملت الجولة مفرزة القوات الجوية في مطار عرفات بالمشاعر المقدسة، وكان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.

وتفقد الفريق الأول "الرويلي" فور وصوله المفرزة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن مهامها، كما زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس؛ حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد العرض العسكري للوحدات المشاركة.

وقال "الرويلي": إن اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقاً من الشرف الكبير الذي شرفها الله بحمله؛ وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة - حفظها الله- هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز".

عقب ذلك قام بزيارة المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، كما تفقد الكوادر الطبية والصحية واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

واطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

إثر ذلك افتتح رئيس هيئة الأركان العامة عدداً من المشاريع في مخيمات وزارة الدفاع ومقر قيادة قوة إسناد الحج بالعابدية، كما تفقد في ختام جولته موقع مركز العمليات المتقدم بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.

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