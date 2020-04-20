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لاحتواء جائحة كورونا.. الهند تحظر رحلات الطيران إلى أجَل غير مسمى

السلطات أمرت شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر

أمرت السلطات الهندية، شركات الطيران العاملة في البلاد، بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر؛ وهو ما يحرِم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم، في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند في إخطار عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 مايو المقبل؛ لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفةً أنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليًا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق؛ نظرًا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.

فيروس كورونا الجديد الهند

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لاحتواء جائحة كورونا.. الهند تحظر رحلات الطيران إلى أجَل غير مسمى
سبق

أمرت السلطات الهندية، شركات الطيران العاملة في البلاد، بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر؛ وهو ما يحرِم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم، في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند في إخطار عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 مايو المقبل؛ لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفةً أنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليًا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق؛ نظرًا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:59 AM

لاحتواء جائحة كورونا.. الهند تحظر رحلات الطيران إلى أجَل غير مسمى

السلطات أمرت شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أمرت السلطات الهندية، شركات الطيران العاملة في البلاد، بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر؛ وهو ما يحرِم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم، في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند في إخطار عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 مايو المقبل؛ لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفةً أنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليًا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق؛ نظرًا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.

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