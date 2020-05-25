شاهد.. نجوم أندية يشاركون بختام دورة نادي الحي بسبت العلايا

حضور جماهيري ورسمي بالحفل الختامي للبرنامج الرمضاني

اختتم، مساء أمس الأول، نادي الحي بسبت العلايا برنامجه الرمضاني "رمضان نوّر نادينا 1440هـ"، تحت رعاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والفريق التنفيذي لأندية الحي بـ"تعليم بيشة" وحضور جمهور غفير.

وخطفت المباراة النهائية في الكرة الطائرة التي جمعت فريقَي العقبة وطلالا، الأنظار، بحضور لاعبين من المنتخب السعودي للكرة الطائرة ونجوم أندية مختلفة وحكام معتمدين من الاتحاد السعودي، المشاركين في دورة مستقبل وطن لكرة الطائرة، وذلك بفوز فريق العقبة بالمركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، وحصول فريق طلالا على المركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال.

وفي الجانب الآخر، وضمن دورة كرة القدم، حقق فريق المتحد المركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حل فريق الخالدية بالمركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال، وحصل اللاعب سعيّد مبارك على أفضل لاعب، وسعد رقعان أفضل حارس، واللاعب عائض فراج الهداف.

من جهته، ثمّن محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد ما تبذله حكومة خادم الحرمين لخدمة شباب الوطن، كما قدم شكره لأعضاء نادي الحي على جهودهم وما يقدمونه لخدمة مرتادي النادي، وهنأهم على نجاح الحفل، كما تطرق إلى شكر داعمي النادي.