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"السديري" يرأس وفد المملكة في مؤتمر "صناعة الإرهاب ومواجهته" بالقاهرة

ينعقد الاثنين المقبل ويناقش 5 محاور أساسية أولها تحديد المفهوم وثانيها الأسباب

نيابةً عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، يرأس نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وفدَ المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الذي يُعقد يوميْ الاثنين والثلاثاء 10 و11 من شهر جمادى الآخرة؛ بعنوان: "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش المؤتمر خمسةَ محاور رئيسية؛ أولها تحديد مفهوم الإرهاب، وفيه: مفهوم الإرهاب، وصناعة الإرهاب، ومظاهر الإرهاب وأشكاله، وتمويل الإرهاب؛ أما المحور الثاني فيناقش أسباب صناعة الإرهاب، وهي: الأسباب الدينية "الانحراف العقدي والتطرف الفكري"، والأسباب الاقتصادية، والأسباب النفسية والتربوية، والأسباب الاجتماعية، والأسباب السياسية.

ويتطرق المحور الثالث إلى "مخاطر الإرهاب" وهي: المخاطر الدينية، والمخاطر الاقتصادية، والمخاطر الاجتماعية، والمخاطر الأمنية، ويناقش المحور الرابع حتمية المواجهة، وضرورة التكاتف المجتمعي للقضاء على الإرهاب، والتحالف الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب.

ويُختتم المؤتمر بمناقشة المحور الخامس الذي يحمل عنوان "آليات المواجهة"، وفيه موضوعات: (الآلية التربوية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، ودور الإعلام في مواجهة الإرهاب، ودعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري" يرأس وفد المملكة في مؤتمر "صناعة الإرهاب ومواجهته" بالقاهرة
سبق

نيابةً عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، يرأس نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وفدَ المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الذي يُعقد يوميْ الاثنين والثلاثاء 10 و11 من شهر جمادى الآخرة؛ بعنوان: "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش المؤتمر خمسةَ محاور رئيسية؛ أولها تحديد مفهوم الإرهاب، وفيه: مفهوم الإرهاب، وصناعة الإرهاب، ومظاهر الإرهاب وأشكاله، وتمويل الإرهاب؛ أما المحور الثاني فيناقش أسباب صناعة الإرهاب، وهي: الأسباب الدينية "الانحراف العقدي والتطرف الفكري"، والأسباب الاقتصادية، والأسباب النفسية والتربوية، والأسباب الاجتماعية، والأسباب السياسية.

ويتطرق المحور الثالث إلى "مخاطر الإرهاب" وهي: المخاطر الدينية، والمخاطر الاقتصادية، والمخاطر الاجتماعية، والمخاطر الأمنية، ويناقش المحور الرابع حتمية المواجهة، وضرورة التكاتف المجتمعي للقضاء على الإرهاب، والتحالف الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب.

ويُختتم المؤتمر بمناقشة المحور الخامس الذي يحمل عنوان "آليات المواجهة"، وفيه موضوعات: (الآلية التربوية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، ودور الإعلام في مواجهة الإرهاب، ودعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب).

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:18 PM

"السديري" يرأس وفد المملكة في مؤتمر "صناعة الإرهاب ومواجهته" بالقاهرة

ينعقد الاثنين المقبل ويناقش 5 محاور أساسية أولها تحديد المفهوم وثانيها الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابةً عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، يرأس نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وفدَ المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الذي يُعقد يوميْ الاثنين والثلاثاء 10 و11 من شهر جمادى الآخرة؛ بعنوان: "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش المؤتمر خمسةَ محاور رئيسية؛ أولها تحديد مفهوم الإرهاب، وفيه: مفهوم الإرهاب، وصناعة الإرهاب، ومظاهر الإرهاب وأشكاله، وتمويل الإرهاب؛ أما المحور الثاني فيناقش أسباب صناعة الإرهاب، وهي: الأسباب الدينية "الانحراف العقدي والتطرف الفكري"، والأسباب الاقتصادية، والأسباب النفسية والتربوية، والأسباب الاجتماعية، والأسباب السياسية.

ويتطرق المحور الثالث إلى "مخاطر الإرهاب" وهي: المخاطر الدينية، والمخاطر الاقتصادية، والمخاطر الاجتماعية، والمخاطر الأمنية، ويناقش المحور الرابع حتمية المواجهة، وضرورة التكاتف المجتمعي للقضاء على الإرهاب، والتحالف الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب.

ويُختتم المؤتمر بمناقشة المحور الخامس الذي يحمل عنوان "آليات المواجهة"، وفيه موضوعات: (الآلية التربوية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، ودور الإعلام في مواجهة الإرهاب، ودعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب).

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