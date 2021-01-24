بدء جلسات مؤتمر "الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي"

الجلسة الأولى رأسها وزير الأوقاف الأردني السابق وناقشت مفهومه وأنواعه وشروطه

انطلقت مساء اليوم أولى جلسات المؤتمر الدولي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والذي يعقد العام الحالي بعنوان "الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي"، وينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الدكتور عبدالناصر بن موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً، وتناولت أعمال الجلسة مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، بمشاركة عدد من العلماء والمفكرين من عدد من الدول المشاركة بأعمال المؤتمر .

وتحدث الدكتور محمود صفا الصياد العكلا عن مشروعية الوقف في الدين الإسلامي، وفضله، مستشهداً بآية قرآنية، وأحاديث نبوية، وآثار من الصحابة، وأورد أقوالاً لعلماء من سلف هذه الأمة تبين مشروعية الأوقاف، والأجور الكبيرة المترتبة عليها .

من جانبه، بين الدكتور عبدالحميد متولي إمام وخطيب ورئيس مركز للتسامح في البرازيل مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، وقال الدكتور عبدالحميد إن للوقف شروطاً في الإسلام يجب أن تراعى، ويجب على المسلم كذلك أن يتعرف على أنواع الوقف، وأنواع مصارفه، قبل أن يشرع في هذا العمل الجليل، مبيناً أن المفهوم الأوقاف شامل، وفضل الله واسع .

فيما أكد الدكتور حمادة غازي الأمين العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي أن للوقف تعريفات عديدة، تباينت باختلاف رؤى الفقهاء من المذاهب الأربعة، استنبطت من الخصوصيات التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وكل تلك التعريفات تدور حول معنى شامل للوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة .

بدوره، نوه المتحدث الأستاذ الدكتور محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بشروط وأحكام للوقف يجب مراعاتها من قبل الواقف تتعلق بالوقف نفسه، وبالموقف عليه، وبالناظر، وغيرها من أحكام وشروط .

وأعرب قاضي المحكمة العليا الشرعية بفلسطين رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالإنابة ماهر عليان خضير عن أن للوقف آثاراً عظيمة ساهمت في بناء دول، واستمرار حضارات، ونهضت بشعوب، وكانت سبباً مباشراً في نمو الإنسان وتطوره، وساهمت في الحفاظ على الثروات بكافة أشكالها، وأنواعها .

واختتمت الجلسة الأولى للمؤتمر بالتذكير بأول وقف في الإسلام، حيث يرى كثير من الباحثين أن أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء، ثم المسجد النبوي، وقال المتحدث الشيخ الدكتور أحمد مصطفى المزوّق إمام وخطيب مسجد ومجّمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلبنان أن الحكمة من مشروعية الوقف عظيمة، والأسرار في تنوعه تدرك من كل صاحب لب، وعقل راجح .

يذكر أن المؤتمر يعقد هذا اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث افتتح المؤتمر بكلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على إذنهم لمعاليه برعاية المؤتمر، منوهاً بجهود المملكة وقادتها في إنشاء الأوقاف والمحافظة عليها، وبرعاية أحوال المسلمين في كل المجالات.

ويواصل المؤتمر جلساته لمناقشة بقية محاور المؤتمر وهي: مجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.