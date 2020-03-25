"العبدالعالي": لا توجد أبحاث دقيقة حول تأثير درجة حرارة معينة على الفيروس

حذر من ملامسة الأسطح ودعا لتعقيم اليدين باستمرار

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، التحذير من ملامسة الأسطح بشكل عام للوقاية من انتقال فيروس "كورونا" الجديد، موضحاً أنه لا توجد دراسات موثقة عن تأثير درجة الحرارة على نشاط الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي، حيث قال ردًا على إمكانية أن يفقد الفيروس قدرته عند درجة الحرارة 30: "لا توجد أبحاث دقيقة يستند عليها الآن تؤكد تأثير درجة حرارة معينة ضمن حدود درجات الحرارة المعتادة في الجو على ضعف فيروس كورونا الجديد".

وأضاف: "لكن الموجود من القراءات العلمية بقاؤه على الأسطح من ساعات إلى يوم، ولكن هل كل ملامسة لكل سطح عليها الفيروس قد تنقل العدوى، فهذا أمر مختلف ومعقد ومرتبط بعدة أمور".

وحذر متحدث الصحة من ملامسة الأسطح بشكل عام، داعياً في هذا الصدد إلى المداومة على غسل اليدين وتعقيمها بعد ملامسة أي شيء، وتقليل والبعد عن ملامسة الوجه خاصة العين والأنف والفم، وهذا سيجعلنا في حالة حماية بإذن الله من انتقال الفيروس".